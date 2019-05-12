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12.05.2019 20:55
Рубрика: В мире

Бои не местного значения

Китай посоветовал США думать не только о размере ввозных пошлин на товары из Поднебесной
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
Повышение американских пошлин на китайские товары, которое из-за океана видится победой над Поднебесной в торговой войне - как высказался по этому поводу Трамп, "отлично для США, нехорошо для Китая", приведет к мировой анархии. Об этом в интервью газете "Паризьен" заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Китайские власти призвали США к благоразумию в вопросе о пошлинах. Фото: mikemareen/iStock Китайские власти призвали США к благоразумию в вопросе о пошлинах. Фото: mikemareen/iStock
Китайские власти призвали США к благоразумию в вопросе о пошлинах. Фото: mikemareen/iStock

Выводы, к которым приходит глава внешнеполитического ведомства Пятой республики, на удивление схожи с теми, что неоднократно озвучивал Сергей Лавров. "Главные принципы и основы международной жизни в настоящее время разлетаются на осколки, не уважаются институты, договора, данные ранее обещания и границы", - утверждает Дриан. По его мнению, "некоторые выступают за то, чтобы отношения между государствами больше основывались не на сотрудничестве, а на конфронтации держав". При этом французский министр в качестве виновника нынешнего положения дел указывает на президента США, впрочем, для равновесия упомянув среди других причин Россию и Китай.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Трамп назвал "простой способ" избежать американских пошлин на товары

Но европейские упреки не трогают Белый дом, где рассматривают экономический диалог с Поднебесной исключительно в качестве вопроса двустороннего, к Старому Свету отношения не имеющего. Трамп уже объявил о грядущем повышении пошлин на ввоз в США китайских товаров на сумму в 300 миллиардов долларов. Еще на 200 миллиардов пошлины на товары из Китая были повышены с 10 мая. Свои решения Белый дом объяснил низкой эффективностью переговоров с Пекином, который отказался пойти навстречу Вашингтону. Это подтвердил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ: "У каждой страны есть важные принципиальные вопросы, в этих вопросах мы ни в коем случае не можем делать уступок". Свое нежелание дожидаться завершения торговой сделки с Пекином Трамп объяснил в предвыборном стиле: мол, Китай намеренно затягивал переговоры в расчете на победу в 2020 году кандидата от Демократической партии. Но нынешний президент США не позволил китайцам "продолжать грабить США на 500 миллиардов в год". Так что, посоветовал Трамп, Поднебесной стоит поспешить с торговой сделкой до выборов в Америке - иначе после повторной победы нынешнего хозяина Белого дома, в чем тот ни на минуту не сомневается, условия, на которых американцы будут готовы договариваться с Китаем, станут жестче.

Фото: iStock
Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем

В Китае к предъявленному ультиматуму отнеслись сдержанно, даже иронично. "Нельзя беспредельно демонстрировать гнев", - посоветовал Трампу в интервью Центральному телевидению вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Впрочем, призвав Вашингтон благоразумию, в Поднебесной имели в виду не только вопросы торговые. Как подчеркнул Лю Хэ, у Китая и США "существует множество общих интересов, мы сталкиваемся с многочисленными общими противниками, и для решения всех этих проблем необходимо сотрудничество двух сторон".

Намек понятный: взаимодействие между США и Китаем не ограничивается торговлей, и отказ Белого дома принимать во внимание этот аспект выглядит недальновидным. Об этом же в интервью CBS News говорил американский экс-министр обороны Роберт Гейтс, кстати, в прошлом также возглавлявший ЦРУ. Он обвинил администрацию Трампа в отсутствии стратегии, как строить отношения с Пекином, прежде всего в долгосрочной перспективе. "Вашингтон постоянно так поглощен настоящим моментом, что очень сложно бывает заставить важных людей отбросить вопрос времени и задуматься: "А что мы хотим иметь через пять лет с одной или другой страной или в плане каких-то наших задач", - размышлял над происходящим Гейтс.

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