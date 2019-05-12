Поставив цель достойно выступить на домашней зимней Олимпиаде в 2022 году и бороться за все 109 комплектов медалей, Китай реформирует национальную программу по развитию хоккея с шайбой.

Документ содержит ряд смелых и неожиданных мер, среди которых - включение команд в зарубежные лиги, привлечение талантливых зарубежных спортсменов и атлетов из других, но схожих дисциплин.

Эксперты Международной федерации хоккея на льду (International Ice Hockey Federation, IIHF) - организации, курирующей вопросы этого вида спорта, - подтверждают, что усилия в Поднебесной прилагаются на самом высоком уровне, и ожидают более активного развития этого вида спорта в КНР на юниорском и любительском уровнях.

"Это первая программа в Китае, которая нацелена на то, чтобы выявить потенциальных игроков и создать им условия для обучения и тренировок. И это впечатляет, - сказал вице-президент IIHF Томас Ву в интервью газете China Daily в Пекине. - Мы надеемся, что Китай хорошо выступит на Олимпиаде в 2022 году и что в стране будут лучше понимать хоккей, и хоккеистов там станет больше".

В мае прошлого года федерация проголосовала за то, чтобы позволить Китаю выставить на Олимпийских играх в 2022 году и мужскую, и женскую хоккейные команды, несмотря на правило, согласно которому страна-хозяйка должна пройти непростую процедуру квалификации. Не имея в этом виде спорта ни традиций, ни большого количества талантливых хоккеистов, мужская (33-е место в рейтинге IIHF) и женская (20-е место) сборные Китая не смогли бы принять участие в соревнованиях между 12 сильнейшими мужскими и 10 женскими командами, если бы не прямое распоряжение IIHF.

Федерация предоставила Китаю такую привилегию при условии, что в долгосрочной перспективе страна будет содействовать развитию хоккея. "Об этом говорили очень много, - сказал Томас Ву, предприниматель и ярый популяризатор хоккея в Гонконге. - Нам нужно и подготовиться к Играм в 2022 году, и обеспечить развитие хоккея в Китае на годы вперед".

С помощью таких клубов, как "Куньлунь Ред Стар", "КРС-ОЭРДЖИ" и "Чэн Тоу", Федерация хоккея Китая смогла отобрать способных игроков на основании национального рейтинга и по результатам отборочных соревнований для китайских спортсменов за рубежом. Команды вошли в Континентальную хоккейную лигу, Высшую хоккейную лигу - Кубок Шелкового пути (ранее - второй по силе дивизион профессионального хоккея России после КХЛ) и Канадскую женскую хоккейную лигу.

"Прежде всего необходимо наладить систематические любительские соревнования, чтобы поддерживать пока еще нестабильный интерес к юниорскому хоккею и транслировать его и на взрослый хоккей", - говорит Сюй Хэхао, студент и хоккеист команды Бэйтс-колледжа в городе Льюистоне штата Мэн (США). Сюй начал играть в хоккей около десяти лет назад, и какое-то время играл в одной молодежной команде с Сун Аньдуном, первым китайским хоккеистом, которого выбрала на драфте команда НХЛ. Сун, играющий в амплуа защитника, родился в Пекине. В юношестве он играл в хоккей в Канаде и США и был выбран клубом "Нью-Йорк Айлендерс" на драфте под 172-м номером в 2015 году.

Факторы, препятствующие росту популярности хоккея в Китае, - недостаток площадок, опытных тренеров и школьных соревнований, а также тот факт, что хоккей - дорогостоящий вид спорта. "Мы должны воспользоваться возможностями зимних Олимпийских игр-2022, чтобы улучшить спортивные объекты в кампусах и учредить организованные соревнования, начиная с уровня старшей школы и выше, чтобы дети не бросали хоккей", - говорит Ян Ян, шорт-трекистка, которая завоевала для Китая первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Согласно Пекинской хоккейной ассоциации около 1500 учеников-хоккеистов вступили в 120 команд, чтобы участвовать в соревнованиях между школами в 2018 году, но выше уровня старшей школы было сформировано только 11 команд. Из четырех тысяч игроков, зарегистрированных в Ассоциации, подавляющее большинство составляют ученики начальной школы.

В то же время именитый китайский Университет Цинхуа строит крытый ледовый центр со стандартной хоккейной площадкой. Строительство должно завершиться в 2022 году. Это может стать первым шагом к университетским соревнованиям, говорит Лю Бо, глава спортивного подразделения Университета Цинхуа.

IIHF приветствует такие усилия в преддверии Олимпиады-2022. "Эти шаги очень важны для развития хоккея, так что, возможно, мы увидим больше официальных школьных соревнований в Пекине, - говорит вице-президент IIHF. - Основное развитие игроков приходится на время средней школы, и если мы сможем совместить образование и хоккей, у них будет достаточно времени, чтобы прогрессировать на протяжении всего обучения в школе. Это позволит создать крепкую базу для будущих национальных команд. Может быть, мы сможем воплотить эту идею в жизнь в течение пары следующих лет".