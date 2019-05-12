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12.05.2019 21:43
Рубрика: Экономика

В столичной подземке сливы расцветут

Китайские специалисты строят новую линию метро в Москве
Текст: Жэнь Ци
Российская газета - Спецвыпуск № 100(7858)
Исполнилось шестьдесят лет с момента, как группа советских экспертов прибыла в Пекин, чтобы помочь в строительстве первой линии метро в Китае. А сегодня уже китайские строители помогают строить новую линию метро в Москве.
Интерьер станции "Мичуринский проспект" будет оформлен в китайском национальном стиле. Фото: Синьхуа Интерьер станции "Мичуринский проспект" будет оформлен в китайском национальном стиле. Фото: Синьхуа
Интерьер станции "Мичуринский проспект" будет оформлен в китайском национальном стиле. Фото: Синьхуа

Проект реализует China Railway Construction Corporation (CRCC) - государственная строительная компания, которая в 2017 году выиграла тендер на строительство юго-западного участка московского метрополитена и станций. Впервые китайскую компанию привлекли к строительству подземки в России.

"Такие проекты - важная веха для отрасли подземного железнодорожного строительства, и это первый раз, когда китайская команда выиграла тендер на строительство метрополитена в Европе. Это означает, что отрасль железнодорожного строительства Китая вышла на рынок высокого класса", - говорит руководитель проекта CRCC в России Сюе Лицян.

В середине сентября прошлого года первый проходческий щит, изготовленный компанией China Railway Construction Heavy Industry Group, был доставлен в Россию. Проходческий щит обеспечивает временную поддержку во время прокладки туннеля. Это первая из пяти машин, разработанных в Китае, которая была экспортирована в Россию для работы в условиях чрезвычайно холодного климата.
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Одну из машин модифицировали для местных температур и рельефа, и она начала работать в Москве в начале этого года при температуре минус 20 градусов по Цельсию.

Заместитель генерального директора российского филиала CRCC Чжан Хайцзянь говорит, что власти Москвы были впечатлены скоростью работ, а скорость и качество строительства были на самом высоком уровне на всем 71-километровом участке третьего пересадочного контура и 31 станции метро, которые строят российские и зарубежные компании.

Превосходные рабочие характеристики второго проходческого щита привлекли внимание других железнодорожных строительных компаний в России, Германии и Франции.

Первоначально торги велись на строительство трех станций метро и 4,6-километрового участка подземной железнодорожной линии. По другому контракту с Московским метрополитеном и Московской инженерно-проектной академией CRCC строит еще один отрезок подземной железной дороги длиной 1,6 километра, и весь проект должен быть завершен в октябре следующего года.

В феврале между CRCC и московскими властями был подписан еще один контракт на сумму более 5,64 миллиарда рублей (88 миллионов долларов) на строительство 2,95-километрового подземного железнодорожного тоннеля на восточном участке новой линии метро.

Столичные власти высоко оценивают скорость и качество работы зарубежных строителей на третьем пересадочном контуре метро

"Помимо строительства железнодорожных путей метро, в новом проекте для восточного сектора мы будем использовать проходческий щит диаметром 10,8 метра", - рассказал Чжан, добавив, что в России есть только два таких больших щита, которые сделаны в Германии.

"Подписание этого контракта имеет огромное значение для нашей станы, так как мы впервые вывезли наши проходческие щиты большого диаметра за рубеж в рамках инициативы "Один пояс, один путь", демонстрируя передовой уровень китайского механического производства", - сказал Чжан.

Сотрудничество было налажено под эгидой инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза, поскольку эти две программы в значительной степени дополняют друг друга, сказал Сюе.

Проходческий щит, используемый при строительстве нового участка Московского метрополитена, который строит компания CRCC. Фото: Синьхуа

Во время визитов в Казахстан и Индонезию в 2013 году Глава КНР Си Цзиньпин предложил построить экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь XXI века, вместе известные как инициатива "Один пояс, один путь". Благодаря своему открытому и всеохватывающему характеру инициатива "Один пояс, один путь" привлекла множество международных участников.

По словам Сюе, проект строительства метро в рамках инициативы позволил трудоустроить множество рабочих из России и стран Центральной Азии. "Сейчас здесь работают более 200 рабочих из России и соседних стран", - добавил Сюе. Раз в неделю для них проводятся занятия по китайскому языку.

Новые станции будут полезны многим людям на густонаселенном юго-западе Москвы. Сотрудница аптеки Наталья Кочкина, которая живет недалеко от станции метро "Проспект Вернадского" - одной из трех станций, построенных CRCC, - говорит, что с нетерпением ждет завершения строительства новой линии метро. "На карте видно, что в этом районе нет новой линии метро. Сейчас есть только одна красная ветка, ведущая в центр Москвы, и это очень неудобно, если мы хотим поехать в парк в северной части города", - признается Наталья. По ее словам, однажды она пошла на стройку, чтобы спросить, когда откроется новая линия. "Когда откроется новая линия, мне будет намного легче передвигаться по Москве. Я уже не могу дождаться", - добавила москвичка.

Фото: China Daily
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Открытие новой линии не только позволит жителям города удобнее передвигаться по городу, но и познакомиться с китайской культурой на новой станции. "Всем известно, что московское метро - это историческая и художественная достопримечательность, многие станции метро такие же красивые, как музей или галерея, - говорит Сюе. - Я горжусь тем, что CRCC удалось получить право на разработку дизайна недавно построенной станции "Мичуринский проспект".

Дизайн станции будет выполнен китайской командой дизайнеров, и в декоре будут использованы такие национальные элементы, как киноварно-красный цвет, цветение сливы, муаровые облака и китайские узлы.

Экономика Отрасли Промышленность
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