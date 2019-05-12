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12.05.2019 16:07
Рубрика: В мире

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Рады

Текст: Юрий Когалов

Команда Владимира Зеленского, одержавшего победу на президентских выборах на Украине, опубликовала на своем Youtube-канале видео, в котором призывает новоизбранного главу государства досрочно распустить Верховную Раду. По словам авторов петиции, уровень доверия к парламенту составляет не более 4 процентов.

Советник Зеленского пообещал продолжить курс на "войну с Россией"

В качестве дополнительного аргумента они привели мнение граждан, опрошенных на улице. Большинство из них высказались за роспуск Рады. В аннотации к петиции также отмечается, что если видео наберет миллион просмотров, Зеленский обратит внимание на этот вопрос. За 4 часа после публикации его просмотрели уже 150 тысяч раз.

Напомним, очередные парламентские выборы на Украине запланированы на октябрь 2019 года. В ходе предвыборной кампании Зеленский неоднократно заявлял, что может распустить парламент после того, как станет президентом.

Примечательно, что нынешние депутаты затягивают с решением о дате инаугурации президента именно из-за страха перед роспуском парламента. Сейчас в украинском парламенте зарегистрированы два проекта постановления о проведении церемонии - 19 мая и 1 июня. Окончательное решение будет принято на заседании 14 мая.

В мире экс-СССР Украина
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