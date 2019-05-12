Объединение стран, которые могут вместе трудиться над созданием процветающего будущего, является одной из главных целей инициативы "Один пояс, один путь", считает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

"Мы должны наладить глобальное партнерство в области коммуникаций для достижения общего развития и процветания", - сказал он на открытии Второго форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Китайском национальном конференц-центре в Пекине 26 апреля. "Пока мы работаем вместе и помогаем друг другу, даже находясь в тысячах миль, мы сможем найти взаимовыгодный и беспроигрышный путь", - отметил Си Цзиньпин. Кроме того, по завершении встречи лидеров за "круглым столом" 27 апреля он заявил средствам массовой информации, что инициатива "Один пояс, один путь" открыла ворота в мир возможностей для общего процветания.

Почти 40 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Италии Джузеппе Конте и премьер-министра Пакистана Имрана Хана, приняли участие в трехдневном форуме, который был посвящен теме "Кооперации и сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь": формирование общего будущего". В нем также приняли участие около 5000 делегатов более чем из 150 стран, а также представители 90 международных организаций.

В ходе форума заключены сделки на общую сумму 64 миллиарда долларов. С 2013 года, когда Си Цзиньпином была предложена эта инициатива, объем торговли между Китаем и странами-участницами превысил 6 триллионов долларов, при этом инвестиции составили более 80 миллиардов долларов, а также было создано 300 тысяч рабочих мест.

Си Цзиньпин также затронул связанные с инициативой вопросы, вызывающие обеспокоенность международного сообщества, и отметил, что важно сосредоточиться на устойчивом развитии: "Цели - повышение уровня жизни и устойчивое развитие - должны быть достигнуты". Встреча завершилась подписанием совместного коммюнике, в котором подчеркивалась необходимость устойчивого развития, поощрения энергоэффективности и использования технологий экологически чистой энергии в развитии инфраструктуры для снижения негативного воздействия на окружающую среду. В коммюнике говорится, что проекты должны быть экономически жизнеспособными, а в обеспечении их финансовой поддержки должны играть определенную роль не только китайские, но и международные банки развития и другие финансовые учреждения. В нем также указано, что инициатива "Один пояс, один путь" поддерживает борьбу с коррупцией и будет стремиться к "нулевой терпимости" к ней.

В трехдневном форуме приняли участие около 40 глав государств и правительств

По завершении "круглого стола" лидеров 27 апреля Си Цзиньпин заявил журналистам, что международное сотрудничество имеет важное значение для того, чтобы инициатива "Один пояс, один путь" давала устойчивые результаты: "Мы все поддержали идею развития глобального партнерства для обеспечения более тесных связей и договорились укреплять механизмы сотрудничества. Мы все выступили за более прагматичное сотрудничество для достижения более конкретных результатов". Лидер КНР также высказал оптимизм касательно результатов, которые были достигнуты на форуме: "Все страны положительно отозвались о прогрессе и значении сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Участники форума разделили мнение, что сотрудничество в рамках инициативы "Пояса и пути" открыло путь к возможностям для общего процветания".

Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума, который присутствовал на мероприятии, сказал, что инициатива "Один пояс, один путь" на форуме достигла совершеннолетия: "Теперь инициатива "Один пояс, один путь" стала взрослой, что означает, что она стала важным фактором в мировой экономике. Она выросла".

Мартин Жак, британский академик и автор книги "Когда Китай правит миром", который также присутствовал на первом форуме в 2017 году, сказал, что между ними видится большая разница. "Если вы думаете о том, на какой стадии форум находится сейчас по сравнению с 2017 годом, то могу сказать, что он прошел большой путь. И вы можете сами заметить это, если обратите внимание на число лидеров со всего мира, которые присутствовали сегодня здесь. На этом форуме меньше внимания уделялось "глобальному видению инициативы" и больше внимания - идеям, лежащим в ее основе, и практическим шагам, которые необходимо предпринять, чтобы закрепить достигнутые результаты", - подчеркнул британец.

Мартин Жак также отметил, что повествование, представленное в некоторых западных СМИ, о том, что Китай преследует форму долговой дипломатии, обременяя страны кредитами, на форуме было подвергнуто критике: "Это действительно нонсенс. Как это может быть в интересах Китая? Инициатива имеет необычайный успех. Вы видите это сейчас, когда Европа постепенно поворачивает свой взгляд в сторону "Пояса и пути".

Инициатива "Один пояс, один путь" должна быть частью стабильного нового глобального порядка

Рана Миттер, директор Китайского центра Оксфордского университета, сказал, что Си Цзиньпин дал четкое представление о том, что инициатива "Один пояс, один путь" должна быть частью стабильного нового глобального порядка, а не считаться тем, что угрожает или подрывает его. "Существует множество областей, в которых Китай может внести свой вклад в освоение глобального юга. Нередко Китай может предложить финансирование, которое другие организации не предоставят. Но также важно, чтобы Китай удостоверился, что страны, с которыми он имеет дело, являются полноправными партнерами и что их потребности взаимно обсуждаются, а не просто навязываются".

Некоторые высокопоставленные политики, присутствовавшие на конференции, заявили, что инициатива "Один пояс, один путь" достигла значительных успехов. Так, премьер-министр Пакистана Имран Хан, чья страна является важным партнером с крупными инфраструктурными проектами в китайско-пакистанском экономическом коридоре, сказал, что эта инициатива стала уроком для других о том, чего можно достичь с помощью партнерства. "В мире геополитической неопределенности, растущего неравенства и барьеров в торговле инициатива "Один пояс, один путь" предлагает модель сотрудничества, партнерства, связности и общего процветания, - заявил он в своем выступлении на форуме. - Такая инициатива знаменует новый и особый этап в дальнейшем движении народов мира на пути к глобализации".

Существует множество областей, в которых Китай может внести свой вклад в освоение глобального юга

Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, сказал, что инициатива "Один пояс, один путь" имеет важное значение для стран Центральной Азии. "Китай добился колоссальных успехов в социально-экономическом развитии и является надежным партнером на международной арене. Инициатива "Один пояс, один путь" основывается на исторически важных потребностях: в безопасности, торговле и процветании. Шелковый путь становится поясом процветания и стабильности", - заявил Елбасы.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает инициативу "прекрасной идеей": "Без сомнения, использование этих маршрутов обогатит все примыкающие к ним государства. Я полностью поддерживаю инициативу и уверен, что моя страна получит выгоду от проекта".

Си Цзиньпин в своем вступительном слове на форуме также подтвердил свою приверженность к дальнейшей открытости экономики Китая. Страна будет и дальше снижать тарифные ставки и увеличивать импорт товаров и услуг, сказал он, отметив, что вторая по величине экономика мира имеет наибольшее количество потребителей со средним уровнем дохода в мире. "Более открытый Китай будет дальше интегрироваться в мир и обеспечит больший прогресс и процветание как самому Китаю, так и миру в целом", - сказал лидер КНР.