"Мы должны наладить глобальное партнерство в области коммуникаций для достижения общего развития и процветания", - сказал он на открытии Второго форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Китайском национальном конференц-центре в Пекине 26 апреля. "Пока мы работаем вместе и помогаем друг другу, даже находясь в тысячах миль, мы сможем найти взаимовыгодный и беспроигрышный путь", - отметил Си Цзиньпин. Кроме того, по завершении встречи лидеров за "круглым столом" 27 апреля он заявил средствам массовой информации, что инициатива "Один пояс, один путь" открыла ворота в мир возможностей для общего процветания.
Почти 40 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Италии Джузеппе Конте и премьер-министра Пакистана Имрана Хана, приняли участие в трехдневном форуме, который был посвящен теме "Кооперации и сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь": формирование общего будущего". В нем также приняли участие около 5000 делегатов более чем из 150 стран, а также представители 90 международных организаций.
В ходе форума заключены сделки на общую сумму 64 миллиарда долларов. С 2013 года, когда Си Цзиньпином была предложена эта инициатива, объем торговли между Китаем и странами-участницами превысил 6 триллионов долларов, при этом инвестиции составили более 80 миллиардов долларов, а также было создано 300 тысяч рабочих мест.
Си Цзиньпин также затронул связанные с инициативой вопросы, вызывающие обеспокоенность международного сообщества, и отметил, что важно сосредоточиться на устойчивом развитии: "Цели - повышение уровня жизни и устойчивое развитие - должны быть достигнуты". Встреча завершилась подписанием совместного коммюнике, в котором подчеркивалась необходимость устойчивого развития, поощрения энергоэффективности и использования технологий экологически чистой энергии в развитии инфраструктуры для снижения негативного воздействия на окружающую среду. В коммюнике говорится, что проекты должны быть экономически жизнеспособными, а в обеспечении их финансовой поддержки должны играть определенную роль не только китайские, но и международные банки развития и другие финансовые учреждения. В нем также указано, что инициатива "Один пояс, один путь" поддерживает борьбу с коррупцией и будет стремиться к "нулевой терпимости" к ней.
По завершении "круглого стола" лидеров 27 апреля Си Цзиньпин заявил журналистам, что международное сотрудничество имеет важное значение для того, чтобы инициатива "Один пояс, один путь" давала устойчивые результаты: "Мы все поддержали идею развития глобального партнерства для обеспечения более тесных связей и договорились укреплять механизмы сотрудничества. Мы все выступили за более прагматичное сотрудничество для достижения более конкретных результатов". Лидер КНР также высказал оптимизм касательно результатов, которые были достигнуты на форуме: "Все страны положительно отозвались о прогрессе и значении сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Участники форума разделили мнение, что сотрудничество в рамках инициативы "Пояса и пути" открыло путь к возможностям для общего процветания".
Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума, который присутствовал на мероприятии, сказал, что инициатива "Один пояс, один путь" на форуме достигла совершеннолетия: "Теперь инициатива "Один пояс, один путь" стала взрослой, что означает, что она стала важным фактором в мировой экономике. Она выросла".
Мартин Жак, британский академик и автор книги "Когда Китай правит миром", который также присутствовал на первом форуме в 2017 году, сказал, что между ними видится большая разница. "Если вы думаете о том, на какой стадии форум находится сейчас по сравнению с 2017 годом, то могу сказать, что он прошел большой путь. И вы можете сами заметить это, если обратите внимание на число лидеров со всего мира, которые присутствовали сегодня здесь. На этом форуме меньше внимания уделялось "глобальному видению инициативы" и больше внимания - идеям, лежащим в ее основе, и практическим шагам, которые необходимо предпринять, чтобы закрепить достигнутые результаты", - подчеркнул британец.
Мартин Жак также отметил, что повествование, представленное в некоторых западных СМИ, о том, что Китай преследует форму долговой дипломатии, обременяя страны кредитами, на форуме было подвергнуто критике: "Это действительно нонсенс. Как это может быть в интересах Китая? Инициатива имеет необычайный успех. Вы видите это сейчас, когда Европа постепенно поворачивает свой взгляд в сторону "Пояса и пути".
Рана Миттер, директор Китайского центра Оксфордского университета, сказал, что Си Цзиньпин дал четкое представление о том, что инициатива "Один пояс, один путь" должна быть частью стабильного нового глобального порядка, а не считаться тем, что угрожает или подрывает его. "Существует множество областей, в которых Китай может внести свой вклад в освоение глобального юга. Нередко Китай может предложить финансирование, которое другие организации не предоставят. Но также важно, чтобы Китай удостоверился, что страны, с которыми он имеет дело, являются полноправными партнерами и что их потребности взаимно обсуждаются, а не просто навязываются".
Некоторые высокопоставленные политики, присутствовавшие на конференции, заявили, что инициатива "Один пояс, один путь" достигла значительных успехов. Так, премьер-министр Пакистана Имран Хан, чья страна является важным партнером с крупными инфраструктурными проектами в китайско-пакистанском экономическом коридоре, сказал, что эта инициатива стала уроком для других о том, чего можно достичь с помощью партнерства. "В мире геополитической неопределенности, растущего неравенства и барьеров в торговле инициатива "Один пояс, один путь" предлагает модель сотрудничества, партнерства, связности и общего процветания, - заявил он в своем выступлении на форуме. - Такая инициатива знаменует новый и особый этап в дальнейшем движении народов мира на пути к глобализации".
Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, сказал, что инициатива "Один пояс, один путь" имеет важное значение для стран Центральной Азии. "Китай добился колоссальных успехов в социально-экономическом развитии и является надежным партнером на международной арене. Инициатива "Один пояс, один путь" основывается на исторически важных потребностях: в безопасности, торговле и процветании. Шелковый путь становится поясом процветания и стабильности", - заявил Елбасы.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает инициативу "прекрасной идеей": "Без сомнения, использование этих маршрутов обогатит все примыкающие к ним государства. Я полностью поддерживаю инициативу и уверен, что моя страна получит выгоду от проекта".
Си Цзиньпин в своем вступительном слове на форуме также подтвердил свою приверженность к дальнейшей открытости экономики Китая. Страна будет и дальше снижать тарифные ставки и увеличивать импорт товаров и услуг, сказал он, отметив, что вторая по величине экономика мира имеет наибольшее количество потребителей со средним уровнем дохода в мире. "Более открытый Китай будет дальше интегрироваться в мир и обеспечит больший прогресс и процветание как самому Китаю, так и миру в целом", - сказал лидер КНР.