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12.05.2019 21:30
Рубрика: Спорт

Спорят за второе

"Локомотив" и "Краснодар" продолжают биться за прямую путевку в Лигу чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
Питерский "Зенит", в пятый раз выигравший первенство страны, получил на вечное хранение чемпионский кубок. Церемония награждения состоялась после домашнего матча с ЦСКА. Результат встречи в Санкт-Петербурге стал известен после подписания номера "РГ" в печать.
Разгромив на своем поле "Рубин" (4:0), "Локомотив" закрепился на втором месте. Фото: РИА Новости Разгромив на своем поле "Рубин" (4:0), "Локомотив" закрепился на втором месте. Фото: РИА Новости
Разгромив на своем поле "Рубин" (4:0), "Локомотив" закрепился на втором месте. Фото: РИА Новости

Если вопрос с чемпионством решился досрочно, то борьба за попадание в зону Лиги чемпионов, вероятно, будет вестись до последнего тура. По регламенту две лучшие команды по итогам сезона напрямую выходят в групповой этап главного еврокубка, а третья участвует в квалификации.

Пока явными фаворитами в этой гонке являются "Локомотив" и "Краснодар". Обе команды добились крупных побед в 28-м туре, разгромив с одинаковым счетом 4:0 "Рубин" и "Енисей" соответственно.

Всю вторую часть сезона "Локомотив" был единственным реальным конкурентом "Зенита" в битве за золотые медали. Но будем откровенны: было очевидно, что в нынешнем сезоне питерцы своего не упустят. Так и случилось. Причем помогли им в этом как раз "красно-зеленые", уступив в прошлом туре "Арсеналу".

Фото: РИА Новости
"Локо", "Краснодар" и ЦСКА на троих набрали лишь два очка в 27-м туре

Впрочем, никто и не ждал от "Локомотива" второй победы подряд в Премьер-лиге. Прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов для москвичей уже будет успехом. Плюс команда продолжает бороться за Кубок страны.

- Наша цель - участие в Лиге чемпионов. Можно, конечно, занять третье место и пробиваться в группу через квалификацию, но мы хотим попасть туда напрямую через вторую строчку. У нас два очка преимущества перед "Краснодаром". Уверен, "Локомотив" может справиться с поставленной задачей, - считает главный тренер столичного клуба Юрий Семин.

В отличие от "железнодорожников" "Краснодар" может впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. После обидного поражения в матче с "Зенитом" показалось, что "быки" не выдержат давления и уступят третью строчку ЦСКА. Но армейцы сами стали терять очки. А "быки", наоборот, с тех пор не проигрывают.

- Конечно, мы хотим выступить в Лиге чемпионов. Для нас это будет грандиозный опыт, - подчеркнул главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. - Я бы не хотел говорить о шансах на второе место. Нам просто нужно побеждать в оставшихся матчах. И тогда все получится.

Вряд ли крупная победа краснодарцев над "Енисеем" кого-либо удивила. Красноярский клуб уже как несколько месяцев является одним из главных ньюсмейкеров нашего чемпионата. Виной тому - конфликт главного тренера Дмитрия Аленичева не только с руководством клуба, но и болельщиками.

Еще больше критиковать Аленичева фанаты стали из-за слов специалиста после поражения от "Спартака", когда тренер "Енисея" заявил, что "красно-белым" очки были нужнее. Странно было слышать такое от наставника команды, не потерявшей на тот момент шансов сохранить прописку в Премьер-лиге.

Проиграв "Краснодару", красноярцы вылетели в первый дивизион. А сам Аленичев в очередной раз публично раскритиковал своих футболистов, отметив, что "Енисей" мог пропустить больше четырех мячей. А на вопрос о том, насколько он виноват в неудачах клуба, сказал следующее: "Отвечу после тщательного анализа".

Вместе с "Енисеем" досрочно вылетел из Премьер-лиги "Анжи". Не исключено, что по окончании сезона махачкалинский клуб прекратит существование из-за финансовых проблем.

- Все идет к этому, - признался главный тренер "Анжи" Магомед Адиев. - Нам же остается достойно отыграть два оставшихся матча и надеяться, что клуб удастся спасти. Хотя шансов на это мало.

Тем временем гарантировали себе участие в Премьер-лиге со следующего сезона "Сочи" и "Тамбов". За два тура до окончания чемпионата в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) они стали недосягаемы для соперников. Еще два участника элитного дивизиона определятся по итогам стыковых встреч, в которых 13-я и 14-я команды Премьер-лиги встретятся с третьим и четвертым клубами ФНЛ.

Статистика

"Оренбург" - "Урал" - 2:2

Голы: Сутормин, 72, Галаджан, 87 - Ойеволе, 51 - автогол, Погребняк, 90+5.

"Динамо" - "Ростов" - 0:0

"Анжи" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Бакаев, 34 - пен.

"Локомотив" - "Рубин" - 4:0

Голы: Ан. Миранчук, 3 - пенальти, Смолов, 10, Крыховяк, 73, Кварацхелия, 87.

"Енисей" - "Краснодар" - 0:4

Голы: Классон, 31, Газинский, 36, Игнатьев, 78, Сулейманов, 87.

"Ахмат" - "Крылья Советов" - 2:1

Голы: Мбенг, 3,42 - Бурлак, 44.

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