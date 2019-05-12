Очень много маленького... На Малой сцене театра на Малой Бронной режиссер Егор Арсенов поставил "Маленькие трагедии" Пушкина. На этом месте маленькое кончается и начинается большое: режиссер, актеры и, конечно, текст. "Маленькие трагедии" на Малой Бронной, конечно, не ровный спектакль, но - для меня - безусловно хороший. Здесь слышен невероятный пушкинский текст, здесь есть множество режиссерских находок, и здесь - мощные актерские работы, я бы даже так сказал: нет не мощных актерских работ. На маленькой сцене получился большой спектакль.

В свое время я ставил "Моцарта и Сальери" Пушкина. Этим спектаклем открывалась ныне знаменитая в Москве театральная сцена культурного центра Высоцкого на Таганке. Моцартом была Ирина Линдт, Сальери - Валерий Золотухин. А первый спектакль, который я поставил в своей жизни, был "Борис Годунов" в театре Ермоловой. То есть я довольно много работал с театральными текстами Пушкина и понимаю, насколько трудно поставить эти гениальные слова. Мне кажется, что в целом Егору Арсенову это удалось.

Как нам всем известно: современные молодые режиссеры очень любят выказывать себя, им представляется невероятно важным продемонстрировать шквал придумок, которые нередко к сути происходящего отношения не имеют. Арсенов пошел иным путем. Он как бы разгадывает пушкинский текст, если угодно, вскрывает его с помощью замечательных актеров, каждый из которых играет несколько ролей.

Подряд идут "Скупой" и "Моцарт и Сальери". На наших глазах Екатерина Дурова превращается из Скупого в Сальери. Делает это грандиозно. Вопроса: "Почему женщина играет мужчин?" - у меня не возникало. А почему пять бокалов "играют" пять сундуков? А почему висящая шинель "играет" каменного гостя? Потому что театр - это такая игра, здесь все и вся во что-то играет. Какие вопросы?

Арсенов как бы разгадывает пушкинский текст, вскрывает его с помощью замечательных актеров

Скупой у Дуровой - не мерзкий жадина, но человек, который занят таким "увлекательным" делом - собирает деньги. Ему не деньги сами по себе нравятся, а процесс их собирания. И вот уже умирать надо, а коллекцию денег некому передать. Ну разве не трагедия? Сальери Дуровой - не столько страдающий человек, сколько искренно недоумевающий: как же так несправедливо устроен мир, плачущий не над собой, но над миром.

Если Сальери - дама, то и Моцарт должен быть женщиной. Светлана Первушина играет так, что и это не вызывает вопросов. Для меня теперь Моцарт надолго будет с лицом Светланы. И я запомню теперь эту актрису, которая не только исполняет несколько ролей, но еще и поет, и танцует, и все делает блестяще.

Владимир Ершов играет крошечную роль Жида в "Скупом" так, что за этим человеком читается судьба, жизнь. Как он это делает? Пойди пойми. Олег Кузнецов - Альбер в "Скупом" и Председатель в "Пире во время чумы" - два абсолютно разных и ужасно интересных человека. Как и те образы, что создают в разных трагедиях Александр Голубков и Олег Хохлов.

Дмитрий Цурский - единственный, играющий одну роль. Но какую и как! Его Дон Гуан - в меру циничный и без меры уставший человек. Ему неинтересно любить жизнь, ему интересно ею пользоваться. И он ею пользуется, как может. Дон Гуана чаще всего исполняют таким неистовым безумцем, Цурский сыграл очень глубокого и по-настоящему страдающего человека - человека, у которого получается любовь с женщинами, но не выходит любовь с жизнью...

Когда я ставил "Моцарта и Сальери", я все время думал: почему пушкинские трагедии называются "Маленькие"? Маленькие в смысле объема или в смысле сути трагедии: мол, героев волнуют небольшие, по сути, трагедии. Арсенов поставил маленькие, но большие трагедии. Все герои спектакли люди глубоко страдающие.

Можно тысячу раз говорить и писать о том, что в театре нет мелочей, но увидеть спектакль, в котором каждая мелочь продумана, удается не так часто

В каждой маленькой трагедии кто-нибудь умирает. По сути, Пушкин сочинил человеческие истории, записанные в присутствии смерти. Этот отсвет будущей гибели лежит на каждом персонаже, и когда Сальери вместе с Моцартом травит и себя, это выглядит естественно. А что, разве, убив Моцарта, Сальери, по сути, не убил себя?

"Маленькие трагедии" на Малой сцене театра на Малой Бронной - спектакль очень качественный. Тут все высокого качества: от декораций и костюмов (художник-постановщик Вера Никольская) до очень точного света, который в некоторых моментах спектакля играет огромную смысловую роль (художник по свету Глеб Бут); от интересной хореографии, когда каждое поставленное движение или танец служат не для развлечения зрителей, а для раскрытия персонажей (хореограф Анна Дельцова) до точно подобранной музыки группы Nirvana (музыкальный руководитель Инна Плеханова). Можно тысячу раз говорить и писать о том, что в театре нет мелочей, но увидеть спектакль, в котором каждая мелочь продумана, удается не так часто.

Есть ли в спектакле недостатки? Да, есть. В жизни, между прочим, тоже есть недостатки, но любим мы ее не за это. Куда важнее, что со сцены звучит замечательное пушкинское слово, и усилиями режиссера и актеров мы понимаем, что оно имеет отношение к нам, зрителям XXI века. Наверное, это самое главное в этой театральной работе: спектакль - живой, спектакль, который в конечном итоге рассказывает нам о нас. Это очень трудно: играть Пушкина так, чтобы он был не хрестоматийным, а живым; чтобы в зале периодически раздавался искренний смех; чтобы мы проникались к героям человеческой, естественной жалостью.

Спасибо, Егор Арсенов, за то, что не испугались. И победили.