12 мая определился чемпион Англии по футболу. "Манчестер Сити" стал первой командой за десять лет, кому удалось отстоять титул. "Горожане" на одно очко опередили "Ливерпуль".

В последнем туре "Сити" на выезде играл с "Брайтон энд Хоув Альбион", причем пропустил первым на 27-й минуте. Но команда Хосепа Гвардиолы мгновенно отыгралась после удара Агуэро, а затем забила сопернику еще три мяча. 4:1, и "Манчестер Сити" во второй раз подряд и в шестой в истории празднует победу в чемпионате страны. "Горожане" набрали в 38 турах 98 очков.

Больше всего в этой ситуации должно быть обидно "Ливерпулю", который с 97 баллами остался вторым. Помимо него, места в четверке лучших получили "Челси" и "Тоттенхэм". Эти команды выступят в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. Места в Лиге Европы получили "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" - пятое и шестое места соответственно.