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Рубрика: В мире

МИД Болгарии вызвал посла Турции для объяснений

Заявление посла Турции о необходимости обеспечить в Болгарии изучение турецкого языка, вызвало удивление сотрудников болгарского МИД. По распоряжению вице-премьера и главы дипведомства Екатерины Захариевой турецкий посол вызван 13 мая для объяснений.

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
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Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Болгарии. Отмечается, что высказывание посла выглядит "как обескураживающее", так как болгарское правительство никогда не препятствовало свободному изучению иностранных языков, а турецкий изучается в болгарских школах наряду со многими другими языками, пишет ТАСС.

Подчеркивается, что данное заявление посла Турции не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться добрососедские и партнерские отношения двух стран.

В мире Европа Болгария В мире Ближний Восток Турция
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