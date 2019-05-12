Минюст проверит участие политических партий в выборах

Министерство юстиции РФ намерено проверять политическую активность зарегистрированных в России партий, за неучастие в выборах им грозит ликвидация.

В ведомстве отметили, что сейчас в России зарегистрирована 61 политическая партия, однако 32 из них были включены в реестр в 2012 году, когда законодательство о политических партиях было заметно смягчено. К примеру, численность членов партии необходимая для регистрации была снижена с 40 тысяч до 500 человек. Так как изменения в закон "О политических партиях" вступили в силу 4 апреля 2012 года, регистрация партий, которые созданы после либерализации, началась с мая 2012 года.

"В 2019 году для половины партий истекает предусмотренный законом семилетний срок, в течение которого они должны были принять участие в выборах на федеральном, региональном или местном уровне", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста.

В частности, для подтверждения политической активности партиям было необходимо зарегистрировать список кандидатов на выборах в Госдуму или своего кандидата на выборах президента РФ. Кроме того, на региональном уровне партии должны были зарегистрировать кандидатов на посты глав регионов не менее чем в 10% субъектов РФ, или внести своих кандидатов в списки депутатов парламентов субъектов РФ не менее чем в 20% регионов, или зарегистрировать кандидатов на выборах в местные органы самоуправления не менее чем в половине регионов РФ.

В Минюсте подчеркнули, что если это требование не было соблюдено, то политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда за неучастие в выборах в течение семи лет подряд.

В ведомстве пояснили, что Минюст будет анализировать, как партии соблюдают законодательство об участии в выборах на основании сведений о зарегистрированных кандидатах или списках кандидатов, которые были выдвинуты на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления в течение семи лет. Эти сведения должен предоставить Центризбирком РФ с учетом даты государственной регистрации политических партий.

Либерализация закона о политических партиях в России в 2012 году повлекла всплеск создания политических объединений. Так, с февраля по апрель 2012 года было создано более 150 оргкомитетов политических партий. В 2013 году в реестр было включено 56 новых партий, а к 2015 году их число достигло 77.

Говоря об активности партстроительства в России, в Минюсте отметили, что сейчас процесс создания партий заметно снижается. По данным на 6 мая, ведомство учло сведения о 29 оргкомитетах для подготовки и проведения учредительного съезда политических партий. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что до конца 2019 года в России может быть ликвидировано около 20 зарегистрированных партий. По словам Памфиловой, на данный момент у 25 партий нет ни одного мандата в Госдуму, а также в региональные собрания или органы местного самоуправления.