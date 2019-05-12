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Рубрика: В мире

На Кубе будут контролировать социально значимые продукты питания

Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания. В списке: яйца, куры, рис, сосиски, растительное масло, бобовые. Об этом сообщила министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.

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По ее словам, регулирование продукции и ее продаж позволят обеспечить справедливое распределения продуктов, доступ к ним большинства граждан, а также избежать накопления. Так, куры на Кубе в основном являются импортными, поэтому они будут продаваться не более чем по пять килограмм на человека, пишет РИА Новости.

Ограничения также вводятся и в отношении ряда гигиенических средств, среди которых мыло, зубная паста и моющие средства.

Такое решение кубинские власти объяснили экономическими ограничениями, введенными в отношении Кубы западными странами, в том числе США. Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении усилить санкции против Кубы до "самого высокого уровня". До этого Белый дом объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире США Отношения между США и Кубой
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