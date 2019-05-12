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12.05.2019 08:13
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа основная причина аритмии у людей без вредных привычек

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У людей, которые не страдают от ожирения и в целом ведут здоровый образ жизни, а также не имеют соответствующую генетическую предрасположенность, может развиться аритмия - нарушение ритма сердца - из-за стрессов, передает Medicalxpress.

Как пояснили исследователи из Университета Британской Колумбии (Канада), в результате стресса в сердечной мышце развиваются обратимые изменения, при которых сократительная функция сердца больше зависит от содержания ионов кальция в органе, чем в норме.

Так, в стрессовой ситуации определенный сердечный белок получает сигнал от другого белка, в результате обеспечивается эффективная доставка кальция.

Фото: iStock
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- Процесс вызывает повышение сердечного ритма, который нормализуется после того, как исчезает белковый сигнал. При затяжном стрессе привычный для сердца механизм нарушается и возникает аритмия, которая со временем может прогрессировать, - пояснил доктор Филипа Ван Петегем.

Согласно оценкам специалистов, 75% жителей планеты даже не подозревают, что у них есть нарушения ритма сердца. То есть, заболевание может протекать без клинических проявлений. Обычно недуг фиксируется при проведении ЭКГ, холтеровского мониторирования.

Особенно опасное состояние возникает, когда аритмия сочетается с ишемической болезнью сердца или гипертонией. В этом случае пациенту грозит остановка сердца или фибрилляция желудочка.

Общество Здоровье
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