К востоку от Минска, столицы Беларуси, возводят китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - самый большой проект с привлечением иностранных инвестиций и важный символ сотрудничества Китая и Беларуси в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Посетители парка могут почувствовать тесную связь между Китаем и Беларусью, пообщавшись с его сотрудниками из обеих стран. Экономические связи укрепляются благодаря сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Беларусь - одна из трех стран - участниц бывшего Таможенного союза, теперь - Таможенного союза ЕАЭС.

Соглашение о создании индустриального парка между министерством экономики Республики Беларусь и Китайской корпорацией инжиниринга САМС было подписано в 2010 году. Как рассказал генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ли Хайсинь, первый этап строительства планируется завершить в сентябре. На территории площадью 8,5 квадратных километра расположатся от 70 до 100 компаний, объем инвестиций, согласно контрактам, составит 2-2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, парк получил гранты правительства Китая на строительство двух дополнительных проектов: жилого здания на 156 квартир и центра содействия развитию, который будет помогать компаниям высокотехнологичной отрасли превращать исследования в производство.

"Мы стремимся привлекать технологические компании с высокой добавленной стоимостью, способные к устойчивому развитию, и особенно те, которые смогут заполнить пробелы в белорусской экономике", - говорит Ли. Он добавил, что планируется привлекать компании из девяти отраслей, среди которых машиностроение, новые материалы, электроника и биотехнологии.

Индустриальный парк "Великий камень" становится все более глобальным. Из 43 присутствующих в нем компаний 26 - из Китая, 10 - из Беларуси, остальные - из США, России, Германии, Австрии, Литвы и Израиля. В качестве поворотной точки на Экономическом поясе Шелкового пути парк послужит двигателем белорусской экономики, полагает глава администрации парка Александр Ярошенко.

Благодаря поддержке правительств Китая и Беларуси было завершено строительство инфраструктурных объектов на площади 3,5 квадратных километра и строятся вспомогательные объекты для завершения первого этапа строительства на площади 8,5 квадратных километра.

В следующем году парк выпустит продукции на 1 миллиард долларов

"Мы работаем над тем, чтобы расширить присутствие в близлежащих регионах, особенно в России и других европейских странах - это основные рынки для компаний-резидентов парка", - сказал Ли.

Сегодня самый большой проект парка как в плане масштаба, так и в плане инвестиций - это Китайско-белорусский торгово-логистический субпарк. На первом этапе площадь застройки составит 100 тысяч квадратных метров, и корпорация China Merchants Group (CMG) уже инвестировала в проект 141 миллион долларов.

Член совета директоров CMG и генеральный представитель корпорации в странах Центральной Азии и Балтийского региона Ху Чжэн говорит, что CMG, будучи акционером компании по развитию парка, стремится реализовать концепцию комплексной логистики, в которую будут входить автомобильные дороги, воздушные пути, железнодорожный и морской транспорт. Индустриальный парк станет базой для этого.

По словам Ху, ожидается, что благодаря этой концепции будет создан комплексный логистический коридор от Тихого океана до Балтийского моря. А китайско-белорусский индустриальный парк станет основным пунктом распределения товаров в Центральной Азии и Европе. "Сейчас для Беларуси наиболее важен иностранный капитал, а также передовые технологии и создание благоприятных условий для иностранных инвестиций", - добавил Ху.

Парк, который многие называют жемчужиной "Пояса и пути", поддерживает статус Беларуси как геополитически значимой страны, говорит Александр Ярошенко:

"Он расположен в самом сердце Европы и через ЕАЭС связывает огромный рынок Европейского союза на западе с Россией и Казахстаном на востоке".

Беларусь удовлетворена тем, как продвигается работа в китайско-белорусском индустриальном парке, и считает, что он положительно повлияет на экономику страны, сказал бывший заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. "От имени правительства я могу сказать, что мы удовлетворены развитием индустриального парка. Я убежден, что в ближайшие пять лет он станет одним из двигателей нашей экономики. Это главное украшение Шелкового пути, его жемчужина", - сказал он.

Согласно президентскому указу, парк получил статус одной из двух территориальных особых экономических зон Беларуси. Это дает компаниям-резидентам максимально возможные в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС преимущества и упрощения в сфере логистики и производства.

С момента запуска проекта в парк было инвестировано 346,8 миллиона долларов. Ожидается, что в этом году инвестиции превысят 180 миллионов долларов, а в следующем году парк, как ожидается, выпустит продукции на 1 миллиард долларов. Планируется создать 6480 рабочих мест и более чем вдвое увеличить количество компаний-резидентов - до 100.