Новый президент Северной Македонии взял курс на вступление в НАТО и ЕС

Новый президент Северной Македонии Стево Пендаровский намерен приложить все силы, чтобы добиться полноправного членства страны в НАТО, а также начать и успешно провести переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом глава государства заявил во время церемонии инаугурации.

"Как президент приложу все дипломатические усилия для завершения процесса нашего полноправного вступления в НАТО, и на весь период переговоров о нашем членстве в ЕС настаиваю на участии в них лучших умов страны, вне зависимости от того, принадлежат они рядам оппозиции, НПО или независимых экспертов", - цитирует Пендаровского РИА Новости.

Глава государства также пообещал быть президентом всех этнических групп, проживающих на территории страны. В числе своих приоритетов он назвал борьбу с коррупцией и работу по улучшению экономики.

Напомним, Стево Пендаровский, кандидат от Социал-демократического союза Македонии и албанской партии Демократического союза за интеграцию, одержал победу во втором туре выборов, набрав 51,66 процента голосов избирателей.

"Мы поднялись с темного дна. Эта победа нас объединит. Я стану президентом, который будет сплачивать, а не разъединять, фактором стабильности, а не кризиса", - пообещал Пендаровский после оглашения ЦИК результатов голосования.

Стоит отметить, что в кабинете македонского премьер-министра Зорана Заева он занимал должность координатора по сотрудничеству с НАТО, а при президентах Бранко Црвенковском и Борисе Трайковском был советником по национальной безопасности.

Прошедшие выборы президента стали первыми после того, как бывшая югославская республика в феврале официально сменила название на Северную Македонию.