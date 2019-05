На онлайн-выставке, открытой 6 марта подразделением Google Arts & Culture, можно узнать много интересного о трех предметах, которые входят в четверку "великих китайских изобретений", - компасе, порохе и бумаге.

В цифровой выставке принимают участие восемь культурных институций Китая, включая Музей императорского дворца и Музей искусств центральной Академии художеств в Пекине. Работы современного художника Цай Гоцяна, который известен тем, что рисует картины с помощью пороха, и документальный фильм о нем тоже представлены на выставке.

Выставка под названием Once Upon a Try ("Однажды попробовав") посвящена великим изобретениям и научным открытиям человечества.

Среди 119 партнеров из 23 стран, принимающих участие в выставке, такие ведущие научные центры, как НАСА и Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Раздел Сычуаньского музея на выставке помогает повысить международное значение культуры царства Шу (оно располагалось в провинции Сычуань на юго-западе Китая, а иероглифом "шу" как раз и обозначают провинцию Сычуань), считает директор отдела по связям с общественностью Сычуаньского музея Чжан Хэн. Впервые на платформе Google Arts & Culture появились экспонаты из коллекций Сычуаньского музея и музея поселка Учжэнь.

Этот поселок в восточной провинции Чжэцзян известен тем, что там проходят ежегодная Всемирная конференция по вопросам интернета и Международный театральный фестиваль. На выставке представлены 192 экспоната из Сычуаньского музея. Среди них - артефакты, имеющие отношение к ирригационной системе Дуцзянъянь (внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), экспонаты из знаменитой коллекции образцов вышивки шу, компасы, плиты с рельефами времен династии Хань (206 год до н. э. - 220 год н. э.) и несколько гуциней (это древний китайский 7-струнный музыкальный инструмент, разновидность цитры).

Интерес к предметам культуры из Китая растет, как и количество посетителей виртуальных музеев

Первые компасы датируют Периодом сражающихся царств (475 год до н. э. - 221 год н. э.), впервые письменные упоминания об их использовании в морской навигации появились в конце XI века. Их использовали для предсказаний, священных церемоний и ритуалов, а позже стали применять в строительстве, земледелии, горном и военном деле. В компасах, как правило, содержится магнетит - минерал, обладающий магнитными свойствами. Они выполнены в форме деревянных дисков с характерными пометками, которые сохранили знания о созвездиях, хронологии и природных стихиях.

61 экспонат фотографировали с помощью специальной системы Google , которая делает снимки с разрешением более миллиарда пикселей. Чжан Хэн надеется, что онлайн-выставка станет позитивным импульсом для молодых людей, которым хотелось бы лучше разбираться в культуре и цивилизациях. Чжан ожидает, что получится запустить и другие интерактивные проекты.

"Мы особенно рады поработать с китайскими институциями, которые располагают таким широким, разнообразным и значимым наследием, - говорит руководитель программ Google Arts & Culture Пьер Каэсса. - Мы считаем, что если культура будет более доступна в интернете, это пробудит в людях желание пойти в музей самим".

По словам директора по международной деятельности Google Arts & Culture Лиузеллы Мацца, интерес к предметам материальной культуры из Китая растет, как и количество посетителей виртуальных музеев.

Платформа ставит целью исследование связей между разными культурами. К примеру, на ней вышла серия коротких видео о происхождении таких далеких друг от друга вещей, как футбол и математика.

Эксклюзивный документальный фильм под названием "Цай Гоцян и да Винчи: рисуя порохом" - еще один пример того, как платформа стремится связать Восток и Запад. Цай Гоцян наиболее известен своими инсталляциями-фейерверками, среди которых - пиротехническое шоу "Отпечатки истории", созданное для Олимпиады-2008 в Пекине, и "Лестница в небо".

Примерно в IX веке порох случайно открыли даосы-алхимики, искавшие средство долголетия. Цай использует те же самые техники как для создания фейерверков, так и для своих картин. В 2002 году он создал в Нью-Йорке фейерверк-радугу, который символизировал возрождение и надежду после теракта 11 сентября 2001 года, а в 2008 году представил дневное шоу с черными фейерверками, напоминавшими ядерный гриб в Хиросиме. Цай рассматривает документальный фильм как реверанс в сторону Леонардо да Винчи.

"Он сделал потрясающие наблюдения и разработал несколько абсолютно новых приспособлений и методов для исследования природы, и они размыли границу между искусством и наукой, реальностью и фантазией", - говорит Цай, добавляя, что он был впечатлен детским любопытством и свободой да Винчи, который в то же время не давал угаснуть своему гению воображения.

"Я и сам люблю играть с огнем и чувством потери ограничений, действуя наугад и сталкиваясь с неожиданным. Точно так же, как это было в детстве", - говорит 62-летний художник.