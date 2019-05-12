Известен состав полуфинальных пар плей-офф чемпионата интернациональной Единой лиги. 22 мая отношения в серии до трех побед по системе "2-2-1" начнут выяснять казанский УНИКС и подмосковные "Химки", на следующий день стартует противостояние действующего обладателя титула ЦСКА и питерского "Зенита".

В первом раунде плей-офф самой интересной получилась битва "Зенита" и краснодарского "Локомотива-Кубани", продлившаяся четыре матча (3-1). В остальных сериях фаворитам хватило трех игр, чтобы разобраться с соперниками. ЦСКА оказался сильнее "Нижнего Новгорода", УНИКС разобрался с эстонским "Калевом", "Химки" преодолели сопротивление казахстанской "Астаны", которая провела свой самый яркий сезон в Единой лиге. Поэтому вполне справедливо македонский наставник команды из Нур-Султана Эмиль Райкович был признан лучшим тренером Единой лиги-2018/19.

На исход серии между "Зенитом" и краснодарцами во многом повлияла тяжелая травма колена, полученная основным разыгрывающим "Локо" и сборной России Дмитрием Хвостовым под занавес регулярного чемпионата. После двух матчей на Кубани наблюдалось равенство (1-1), а на берегах Невы "Зенит" дважды подряд взял верх - 94:78 и 87:85. Около восьми с половиной тысяч зрителей посетили в общей сложности две эти игры. Особенно боевым стал четвертый матч, продолжавшийся более двух часов.

Лидер в этой встрече менялся 27 (!) раз, все решилось в концовке. Ключевым стало дальнее попадание питерца Евгения Воронова, позволившее хозяевам за 1 мин. 24 сек. до сирены оторваться на четыре очка. Дальше последовала череда тактических фолов и тайм-аутов. Уже непосредственно под занавес кубанец Дмитрий Кулагин сознательно пробил мимо второй штрафной, но подобрать мяч и перевести игру в овертайм гостям не удалось. Лучший бомбардир матча сербский форвард "Зенита" Марко Симонович набрал 22 очка, причем он шесть раз был точен из-за дуги - это рекорд нынешнего плей-офф.

- Возможно, мы не оправдали ожиданий людей, которые считали, что "Локомотив" уверенно выиграет серию, - пошутил главный тренер победителей испанец Жоан Пласа. - Ведь мы вчистую проиграли кубанцам оба матча регулярного чемпионата. Однако плей-офф - это совершенно другая история. Мы выглядим гораздо лучше, чем, например, три недели назад.