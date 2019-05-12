Основатель Media Labs призвал США к сотрудничеству с Huawei

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" , основатель знаменитой лаборатории Media Labs Николас Негропонте призвал США к сотрудничеству с китайской корпорацией Huawei во имя обеспечения национальной кибербезопасности. Он уверен, что американская политика в области связи должна выстраиваться на объективных стандартах, а не на геополитике.

По мнению Негропонте, американские обвинения в адрес компании Huawei - не только труднодоказуемы, но и препятствуют рациональному международному диалогу по вопросам управления рисками в киберпространстве, и также задерживают внедрение новейших технологий в США.

Негропонте напоминает, что компания Huawei занимает пятое место в мире по инвестициям в НИОКР. Ее продукцией довольны более 500 компаний-клиентов по всему миру.

Негропонте заявил, что запрет на использование оборудования Huawei наносит ущерб малым операторам Америки, многие из которых могут потерпеть банкротство. Он подчеркнул, что США должны развернуть сотрудничество с ведущими мировыми компаниями и их лабораториями, установить объективные стандарты работы на рынке, договоренности по которым должны соблюдаться.