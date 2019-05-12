Китайская авиакомпания Hainan Airlines (входит в HNA Group) открыла несколько маршрутов в Россию из Тяньцзиня и Чунцина, а также планирует начать полеты из некоторых других городов (Куньмин, Ханчжоу и Циндао).

В этом году исполняется 10 лет с момента выхода компании на российский рынок, рассказал генеральный директор московского офиса Hainan Airlines Чжан Те. Поначалу, по его словам, рейсы между Китаем и Россией обслуживали только бизнесменов, изучить новый рынок было довольно трудно. Однако теперь, когда китайско-российские связи укрепились, большинство пассажиров авиакомпании - туристы обеих стран.

По его словам, частота полетов между Москвой и Пекином была увеличена с двух рейсов в неделю до одного рейса в день в пиковые сезоны. Это говорит об уверенности китайской авиакомпании на российском рынке и о том, что ожидания, которые были у нее 10 лет назад, оправдались.

Прямых рейсов между Россией и Китаем становится больше благодаря значительному увеличению числа китайских туристов, совершающих поездки в Россию, рассказал начальник службы по работе с иностранными авиакомпаниями аэропорта Шереметьево Александр Никонов. Недавно в аэропорту прошла выставка, посвященная 10-летию прямого рейса между Пекином и Москвой авиакомпании Hainan Airlines. По словам Никонова, сегодня между Россией и Китаем летают восемь китайских авиакомпаний, четыре из которых принадлежат HNA Group.

В последнее десятилетие аэропорт Шереметьево и китайские авиалинии тесно сотрудничают с целью увеличения пассажиропотока между Китаем и Россией. Сегодня страны совместно работают над координацией предложенной Китаем инициативы "Один пояс, один путь" и стратегии Евразийского экономического союза. По данным российской туристической ассоциации "Мир без границ", число китайских туристов ежегодно увеличивается на 15-20 процентов. В прошлом году более 2,3 миллиона посетителей из Китая прибыли в аэропорт Шереметьево.

"Количество посетителей из Китая в Москву, прилетающих в Шереметьево, достигло пика в прошлом году из-за безвизового режима во время Чемпионата мира по футболу, а также безвизового режима для китайских туристических групп", - рассказал Александр Никонов.

Привлечь еще больше туристов помогает программа China Friendly, которую проводит ассоциация "Мир без границ". Она объединяет предприятия туристической индустрии и призвана создать комфортную среду для растущего числа китайских туристов. Аэропорт Шереметьево официально присоединился к программе China Friendly 24 марта. Он также продемонстрировал готовность страны принять больше китайских туристов, добавив китайский язык ко всем своим громким объявлениям. "Аэропорт задействовал сотрудников, хорошо разбирающихся в китайской культуре и традициях, чтобы лучше обслуживать китайских пассажиров", - отметил Александр Никонов.

Господин Чжан оценил перемены в российском аэропорту: ведь непросто изменить такой объект, чтобы приспособиться к растущему числу китайских туристов. По его словам Россия, как ключевая страна, вовлеченная в инициативу "Один пояс, один путь", всегда была основным целевым рынком для китайских авиакомпаний.