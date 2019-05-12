Питерский "Зенит" провел первый матч в качестве чемпиона страны. В нем команда Сергея Семака победила ЦСКА - 3:1.

Празднование чемпионского титула началось еще после игры позапрошлого тура с "Ахматом" 4 мая. О завоевании "золота" "сине-бело-голубые" узнали в самолете по пути из Грозного, а когда они приземлились в Санкт-Петербурге, их там встретили около пяти тысяч болельщиков. Пиротехника, кричалки, выступление Семака и ряда игроков - все это уже было.

И все же главное шоу планировалось на минувшее воскресенье на матч с ЦСКА. Подготовился к нему "Зенит" основательно: за пару часов до игры болельщики могли на стадионе пообщаться и сфотографироваться с бывшим капитаном команды Мигелем Данни, послушать известных исполнителей на специальной сцене рядом с ареной, а также принять участие в различных конкурсах.

Со стартовым свистком арбитра Евгения Турбина фанаты "Зенита" вывесили огромное полотно с изображением льва, держащего Кубок. "Русский чемпион", - гласила надпись на баннере.

Несмотря на отсутствие мотивации с турнирной точки зрения, "Зенит" провел одну из лучших встреч в сезоне. Уступая 0:1, хозяева забили три мяча - все после передач Артема Дзюбы - и добились волевой победы. При этом если бы питерцы реализовали все свои моменты, счет мог быть и крупнее.

По завершении матча на специальном подиуме на поле состоялось вручение "Зениту" золотых медалей и чемпионского Кубка, который питерский клуб после пятого завоевания титула получил на вечное хранение. Что интересно - нынешний трофей был представлен в мае 2015 года в Санкт-Петербурге, когда "сине-бело-голубые" победили в Премьер-лиге.

Что касается ЦСКА, то армейцы почти потеряли шансы на попадание в тройку. Им уже точно не обогнать "Локомотив", а отставание от "Краснодара" составляет теперь пять очков.

- В оставшихся двух турах надо побеждать и ждать осечек соперников. Конечно, хорошо, когда все зависит от тебя. Но мы принимаем ситуацию такой, какая она есть, - поведал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Тем временем вторую победу подряд одержал "Спартак". "Красно-белые" обыграли на своем поле "Уфу" (1:0) и вернулись в еврокубковую зону.

Две недели назад - сразу после чувствительного поражения от тульского "Арсенала" в "Спартаке" произошли серьезные изменения. Было объявлено об уходе со своих постов вице-президента и спортивного директора "красно-белых" Наиля Измайлова и Сергея Родионова. Главному тренеру Олегу Кононову дали понять, что он останется на своем посту. Также обратила на себя внимание следующая фраза: "К сожалению, ресурс чемпионской команды исчерпан".

Каким будет обновленный "Спартак", сложно сказать. После того самого матча с "Арсеналом" москвичи дважды победили и один раз сыграли вничью, пропустив от "Рубина" на 90-й минуте. При этом может так получиться, что "красно-белые" все равно не попадут в еврокубки. Но, по крайней мере, команда Кононова готова до последнего тура бороться за место в пятерке. А может, и вовсе в тройке, если "Краснодар" с ЦСКА оступятся в конце.

- Я доволен результатом. В игре были кое-какие недочеты, но это исправимо, - подчеркнул Кононов. - Главная проблема - слабая реализация. Мы создаем моменты, но не можем забить. Из-за этого ребята нервничают и теряют уверенность. Что касается нашей цели, то мы все еще боремся за место в Лиге чемпионов и не собираемся отступать.

У "Уфы" свои задачи. Клуб из столицы Башкортостана идет пока 14-м в таблице. От 12-й строчки, которую занимает "Динамо", команду Вадима Евсеева отделяют пять очков. Вероятно, уфимцам предстоит побороться за право остаться в элите в стыковых встречах с третьим клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На данный момент им является "Томь".

Добавим, что на выходных "Енисей" и "Анжи" досрочно вылетели в ФНЛ. В то же время "Сочи" с "Тамбовом" гарантировали себе участие в Премьер-лиге.

Статистика

"Оренбург" - "Урал" - 2:2

Голы: Сутормин, 72, Галаджан, 87 - Ойеволе, 51 - автогол, Погребняк, 90+5.

"Динамо" - "Ростов" - 0:0

"Анжи" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Бакаев, 34 - пен.

"Локомотив" - "Рубин" - 4:0

Голы: Ан. Миранчук, 3 - пенальти, Смолов, 10, Крыховяк, 73, Кварацхелия, 87.

"Енисей" - "Краснодар" - 0:4

Голы: Классон, 31, Газинский, 36, Игнатьев, 78, Сулейманов, 87.

"Ахмат" - "Крылья Советов" - 2:1

Голы: Мбенг, 3, 42 - Бурлак, 44.

"Спартак" - "Уфа" - 1:0

Гол: Зе Луиш, 11.

"Зенит" - ЦСКА - 3:1

Голы: Дриусси, 38, 85, Ригони, 61 - Обляков, 30.