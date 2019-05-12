Польша отказалась переходить на евро

Польша в ближайшее время не будет менять национальную валюту на евро. Как заявил глава правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, отказаться от злотого страна сможет только тогда, когда по своему экономическому развитию достигнет уровня Германии.

В то же время он назвал злотый своеобразной защитой национальной экономики. Благодаря этому "разного рода потрясения, которые всегда случаются от рыночной экономики, нас касаются в относительно небольшой степени", приводит его слова РИА Новости.

Качиньский также отметил необходимость защищать национальную валюту. Примечательно, что большинство поляков также выступают против общеевропейской валюты.

Напомним, Польша вступила в ЕС в 2004 году. Для присоединения к зоне евро ей необходимо было выполнить ряд требований ЕЦБ. Однако впоследствии министр развития и финансов Матеуш Моравецкий заявил, что стране невыгодно переходить на единую европейскую валюту.