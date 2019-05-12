Польский генерал призвал к налаживанию отношений с Россией

Для Польши отсутствие контактов с Россией - это не успех, а поражение. Об этом заявил экс-глава службы военной контрразведки Польши генерал Януш Носек, выступая на конференции фонда Stratpoints.

Он призвал Варшаву начать выстраивать отношения с Москвой, так как, по мнению генерала, конфронтация не нужна ни соседям, ни Европе, ни НАТО, цитирует РИА Новости, ссылаясь на интернет-издание Defence24.

Во время своего выступления Носек подчеркнул, что Россия является соседом Польши, и продолжит им оставаться.

Ранее, напомним, Польша отказалась впустить в свои территориальные воды российский парусник "Седов". По словам представителя польского МИД Евы Сувары, такое решение лично принял премьер-министр Матеуш Моравецкий. Поводом стало присутствие на борту в числе 112 курсантов из нескольких учебных заведений Росрыболовства представителей Керченского государственного морского технологического университета.