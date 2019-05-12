Проверь себя: названы пять "странных" признаков диабета

Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом. Они могут не вызывать тревоги, но игнорировать их не стоит.

Например, следует обращать внимание на странные изменения кожи. Речь идет как о внешнем виде, так и об ощущениях, которые могут быть вызваны обезвоживанием.

Кроме того, ресурс Everyday Health советует выяснить причину потемнения в области шеи, подмышек или паха.

Проблемы с мочеполовой системой из-за повреждений кровеносных сосудов также могут стать тревожным признаком.

Еще один симптом, которому не всегда придают значение - высокая потливость ночью и яркие сны.

Также должны насторожить незаживающие долгое время порезы и раны. Все эти признаки могут быть связаны с повышением уровня сахара и проблемами с выработкой инсулина.