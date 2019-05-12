Психолог посоветовала, как войти в рабочий ритм после праздников

После девятидневных майских праздников эксперты-психологи разработали ряд мер, которые позволяют динамично влиться в рабочий ритм без длительного "раскачивания" с ущербом для бизнеса.

Кандидат психологических наук Кристина Иваненко считает, что для больших компаний выходные длиннее трех-четырех дней обозначают спад активности сотрудников.

"Это как машина: когда она останавливается, потом ей надо заводиться и опять куда-то ехать. На это уходит дополнительная энергия для того, чтобы снова войти в ритм", - цитируют эксперта РИА Новости.

Для выравнивания ситуации и борьбы с прокрастинацией психолог советует работодателям проводить совещания, на которых будут ставиться задачи на будущее с четким графиком выполнения и обозначением обязанностей каждого сотрудника.

Это позволит аккумулировать энергию, накопленную работниками за майские праздники. Ведь при продолжительном отдыхе можно получить очень хорошее "ресурсное состояние", при котором человек чувствует себя полным сил, ему хочется работать, и есть ощущение, что можно свернуть горы.

В индивидуальном порядке эксперт советует также сосредоточиться на планировании по дням и неделям.

"Лучше всего прописать для себя список целей, которые будут первоочередными при выходе с отдыха", - считает Иваненко.