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12.05.2019 08:06
Рубрика: В мире

Разведка ДНР: Солдаты ВСУ застрелили командира, чтобы не идти в бой

Текст: Юрий Когалов

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию и застрелили командира, угрожавшего им трибуналом. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Фото: Яна Лапикова/РИА Новости
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По словам начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, инцидент произошел в одном из подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Командование поставило задачу офицеру одного из батальонов возглавить диверсионно-разведывательную группу. Но когда тот передавал приказ подчиненным, они отказались выполнять его, мотивируя результатом прошлой вылазки, когда украинские силовики понесли потери. По данным республиканской разведки, попытка запугать военнослужащих военным трибуналом и лишением свободы переросла в конфликт, один из морпехов выстрелил в командира. От полученного ранения он скончался.

Напомним, неделю назад Народная милиция Донецкой народной республики предотвратила проникновение в ДНР группы украинских диверсантов. После столкновения солдаты ВСУ отступили, оставив на поле боя раненого, который в итоге скончался, несмотря на помощь медиков. По данным Народной милиции, в результате той вылазки пострадали еще как минимум трое диверсантов.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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