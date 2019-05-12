Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции, задержание было произведено на улице Восточной.

В настоящий момент задержанный доставлен в отделение полиции, на него составлен административный протокол за нарушение общественного порядка.

По данным агентства, пресс-служба столичного ГУ МВД РФ подтвердила факт задержания за распитие алкоголя в общественном месте, но без уточнения фамилии задержанного.

Напомним, что Емельяненко уже не первый раз задерживается полицией. Ранее, 1 марта этого года, Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске за езду на автомобиле в нетрезвом виде. Двенадцать полицейских ловили пьяного спортсмена, когда тот пытался на своем автомобиле уехать от эвакуатора. В результате инцидента боец был лишен судом водительских прав на полтора года и заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, за неповиновение законному распоряжение сотрудника полиции он был арестован на десять суток.