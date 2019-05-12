Гендиректор "Говорит Москва": Доренко знал о своем серьезном диагнозе

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов рассказал о том, что Сергей Доренко знал о своем диагнозе аневризма.

В то же время он затруднился ответить ТАСС, какие меры предпринимал радиоведущий для поддержания здоровья и лечения. Доренко, зная о диагнозе, продолжал жить полной жизнью, добавил Мамонтов.

Ранее сегодня сообщалось, что прощание с журналистом, которое должно было пройти в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище, не состоится.

Сергей Доренко умер 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле в возрасте 59 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста.