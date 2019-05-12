В планах департамента труда и социальной защиты населения Москвы - ремонт 397 квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Многим из них квартиры обновили к 9 Мая и День Победы они встретили в родных стенах, но словно помолодевших.

- Ремонтом квартир ветеранов мы занимаемся постоянно, - рассказала главный специалист отдела по взаимодействию с населением управы района Ивановское Восточного округа Ирина Голубятникова. - Сейчас заявок стало меньше, это связано с тем, что, с одной стороны, большинство жилья уже приведено в порядок, а с другой, как ни горько, все меньше становится самих ветеранов. Всего в нашем округе сейчас проживают 1036 участников и инвалидов ВОВ. В прошлом году в округе отремонтировали 77 квартир ветеранов, в этом запланировано 46.

В уже посвежевшей квартире живет 94-летняя Мария Митрофановна Хренова. Новое окно и свежие обои на кухне, сантехника в ванной и туалете, новый пол и обои в коридоре... Хозяйке все очень нравится. "Когда началась война, мне и 17 не исполнилось, - рассказывает она. - Мы жили в деревне в Тульской области, в 42-м году пришлось уехать - немцы отступали и отбивались, на берегах Оки шли бои, и деревня наша сильно пострадала. Однако мы уцелели".

...В квартире вдовы фронтовика Анфины Филипповны Затяжных, как ей казалось, все было хорошо, вот только окно в большой комнате совсем рассохлось от старости. Она сходила в управу и подала заявку на его замену. И вот вместо одного окна получила практически полный ремонт квартиры: заменили и окна, и межкомнатные двери, все батареи и сантехнику, плитку в санузле, полы, а вместо покрашенных потолков сделали натяжные.