Москвичей предупредили о дачных пробках

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали о возможных пробках на дорогах.

Майские праздники подходят к концу, многочисленные отдыхающие потянулись обратно в город. Именно поэтому аналитики ЦОДД советуют водителям заранее планировать свой маршрут, чтобы миновать дорожные заторы.

- На большинстве магистралей на подъезде к Москве сейчас плотно - многие возвращаюсь с дач и шашлыков после длинных праздников, - отмечают в ведомстве. - В Москве движение 2 балла. На вылетных магистралях в центр плотно, но пока без особых заторов.