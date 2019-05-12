Пострадавшие в авиакатастрофе в Шереметьево начали получать компенсации

Семьи погибших пассажиров злополучного рейса SU1492 Москва - Мурманск и пострадавшие в этой авиакатастрофе начали получать компенсации.

Первые выплаты соцстраха прошли 8 мая. "Фонд соцстраха выплатил все компенсации с несчастными случаями на производстве - это те, кто был в командировках, и члены экипажа", - рассказал глава минтруда Максим Топилин. Он добавил, что назначено 25 пенсий по потере кормильца.

Начали выплаты и страховщики "Аэрофлота". Как рассказали "Российской газете" представители "АльфаСтрахования", уже прошли встречи более чем с 20 семьями погибших, сделано несколько страховых выплат в соответствии с законодательством. Документы от родственников погибших и пострадавших 6-8 мая страховщики принимали прямо в аэропорту. Дальше заявителей ждут в здании правительства Мурманской области в Мурманске и в главном офисе "АльфаСтрахование" в Москве.

Выплачивать компенсации начал также "Аэрофлот". Семьи погибших получат по девять миллионов рублей, пострадавшие - до 2,5 миллиона рублей.

Специалисты еще выясняют причины трагедии. Пока хронологию событий опубликовал аэропорт Шереметьево. Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая в 18.02. Спустя 10 минут командир воздушного судна доложил диспетчеру о возврате в аэропорт: отказала радиосвязь. Через минуту новый доклад - потеряно также автоматическое управление. Заход и посадка, сообщал пилот, происходят в штатном режиме.

В итоге самолет совершил жесткую посадку и вспыхнул. Через минуту прибыл первый пожарный расчет, затем подоспели другие. В авиакатастрофе погиб 41 человек. Всего на борту было 78 человек.

В ответ на распространившиеся в СМИ и соцсетях сведения и версии произошедшего от различных "источников" авиационные власти призывают дождаться результатов расследования и воздерживаются от комментариев до публикации официальных данных уполномоченных органов.