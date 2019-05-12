Собянин назвал победителей фестиваля "Московская весна A Cappella"

В Москве названы победители главного музыкального праздника этой весны - фестиваля "Московская весна A Cappella". Об итогах конкурса в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в этом году жюри выбрало двух обладателей Гран-при. Награду вручили группам Six Appeal из США и ONAIR из Германии. В номинации "Большие вокальные группы", добавил Собянин, победил московский коллектив Spokane's girls.

В воскресенье на улицах Москвы проходят заключительные выступления лучших участников фестиваля.