В центре Москвы благоустроят несколько улиц

В центре столицы 13 мая начнут благоустраивать Ильинку и прилегающие к ней переулки, сообщает портал mos.ru.

Благоустройство первым делом начнется на Ильинке, в Ветошном переулке, на участках Большого Черкасского и Старопанского переулков. Затем ремонт охватит другие части Большого Черкасского и Старопанского переулков, а также Никольский, Ипатьевский и Никитников переулки.

Реконструкция улиц, отмечают в мэрии, изменит схему движения транспорта: для строительных работ перекроют некоторые полосы. При этом с 13 мая по 1 июля полностью закроют Ветошный переулок. Автомобильного движения там нет, но парковку временно запретят.

По данным столичной мэрии, на Ильинке и в ближайших переулках все провода спрячут под землю, высадят деревья, расширят тротуары и замостят их гранитной плиткой. Также там появятся новые фонари, скамейки и урны. Завершить реконструкцию планируется в сентябре этого года.