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12.05.2019 21:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Слетелись на шоу

В Воронеже прошел парад Harley-Davidson
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
Мотосезон открыл в минувшие выходные Воронеж. В субботу в городе прошел международный байкерский слет, организованный всемирным клубом владельцев Harley-Davidson. К блестящим американцам присоединились другие марки - от "Уралов" до спортбайков, похожих на истребители из "Звездных войн". Всего собралось четыре тысячи мотоциклистов из 15 регионов России, Беларуси, Латвии и Финляндии. Они проехались парадом по центру города, посмотрели достопримечательности, шоу на набережной и довольные разъехались по домам. Воронежцам нашествие "Харлеев" понравилось.

- Это было официальное открытие сезона клуба Harley-Davidson в России. У нас насыщенная программа на лето: поездки в Екатеринбург, Ригу, Уфу, Португалию и Санкт-Петербург. Закрытие сезона пройдет в Минске, - рассказал представитель Harley Owners Group Russia Сергей Каменев.

Чтобы попасть в Воронеж, байкеры из Екатеринбурга за два дня проделали четыре тысячи километров на запад, их коллеги из Финляндии - столько же на восток. Краснодарцы целый день ехали сквозь дождь. Вода забирается под одежду, тяжелый мотоцикл скользит на мокрой разметке и норовит сорваться в занос на металлических стыках мостов, но беспечных ездоков это не смущает.

- Мотоцикл - это свобода! - объяснил Константин Шапотора из Санкт-Петербурга. - Ты не сидишь в замкнутой, изолированной от окружающего пространства коробке, а открыт ветру, летишь над дорогой, слитый с мотоциклом в единое целое.

Фото: iStock
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За спиной у многих боевые подруги: жены, дочери, знакомые. Задача второго номера - вдохновлять своего рыцаря, поднимать его дух.

- И держать в узде свой собственный, - добавила вполголоса Алина Скойбеда из Краснодара. - На скорости в 170 км/ч это непросто. Едешь и молишь про себя: "Хоть бы заправка!".

На мотоцикле сочинца Стаса Ивченко написано "Собайкер". У заднего колеса равнодушно глядит на суету вокруг черно-белый питбуль Ведмедь (для своих - Ведя) в байкерской жилетке с нашивкой "байкер Ведя". На спине у жилетки ручка для переноски. Собайкер проехал со своим хозяином не одну тысячу километров. Путешествует Ведя в специальном кофре.

Басовито рокочущая, сияющая лаком и хромом колонна растянулась по набережной на километр. У Адмиралтейской площади Воронежа выстроилось, в пересчете на рубли, 4,5 миллиарда. У воды поставили сцену, где играли музыканты. Слева крутили сальто в воздухе экстремалы на спортбайках. Справа, на воде, выступали укротители летающих досок. Они взлетали на струях воды на 15-метровую высоту.

- Прекрасный праздник, а мотоциклы какие! Это совсем другой уровень, - призналась местная жительница Оксана Колтакова. - Но свой Suzuki я даже на Harley не променяю!

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