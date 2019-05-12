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12.05.2019 17:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Воронеже прошел парад Harley Davidson

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Сергей Иванов
Российские байкеры открыли сезон грандиозным шоу в Воронеже с участием трех тысяч мотоциклов из 15 городов страны, а также Беларуси, Латвии и Финляндии.

- Воронеж выбран потому, что он удобно расположен, имеет необходимую для приема гостей инфраструктуру и сюда ведет отличная трасса, - рассказал представитель клуба владельцев Harley Davidson Сергей Королев. Сияющие лаком и хромом мотоциклы растянулись по набережной на километр, воздух был наполнен плотным басовитым рокотом, по которому Harley Davidson узнается также безошибочно, как Zippo - по патентованному звяканью. "Харлеи"- техника недешевая, каждый мотоцикл стоит, как Mercedes. В общей сложности на набережной выстроилось как минимум 4,5 миллиарда рублей.

Фото: Светлана Батова/РГ
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Чтобы попасть в Воронеж, байкеры из Екатеринбурга проехали четыре тысячи километров на запад, их финские коллеги - столько же на восток. Краснодарские байкеры целый день ехали сквозь дождь. Ледяные струйки забирались под шлем и одежду, тяжелый мотоцикл скользил на мокрой разметке и норовил сорваться в занос на металлических стыках мостов. Но беспечные ездоки на такие мелочи внимания не обращают.

- Мотоцикл - это, в первую очередь, свобода. Ты не замкнут в коконе, а открыт миру, ветру, ты летишь над дорогой, слитый с мотоциклом в единое целое, - рассказал Константин Шапорота из Санкт-Петербурга.

С установленной у воды сцены пели Чичерина и "Ногу свело". Левее крутили сальто в небе экстремалы на спортбайках. Взлетев по крутому трамплину, они выделывали пируэты в воздухе, порой бросая мотоцикл, потом ловили его на лету и приземлялись на надувную горку. Справа, на воде, выступали укротители летающих досок. Они поднимались на кипящих водяных столбах на 15-метровую высоту, похожие в своих гидрокостюмах на памятник Гагарину на Ленинском проспекте.

- Такой прохват! Прекрасный праздник, а мотоциклы какие! - восхищались воронежские байкеры.

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