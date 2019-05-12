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12.05.2019 14:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая

Текст: Евгений Гайва

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз. Предупреждение опубликовано на официальном сайте Гидрометцентра.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Синоптики в ближайшие сутки прогнозируют грозы, усиление ветра и как следствие - риск возникновения лесных пожаров.

В частности, высока угроза лесных пожаров в Костромской, Ивановской и Владимирской областях. Усиление ветра ожидается в Тамбовской области. А вот в Калужской погода благоприятная.

Температура воздуха в центральной России ожидается в пределах от +21 до + 24 °C. Особенно тепло будет в Липецкой области. Здесь, по данным синоптиков, воздух 13 мая прогреется до +24 °C, несмотря на высокую облачность и дождь.

В Москве при переменной облачности температура воздуха ожидается в пределах +22…+24 °C. Порывы ветра могут достигать 8 метров в секунду.

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