"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз. Предупреждение опубликовано на официальном сайте Гидрометцентра.

Синоптики в ближайшие сутки прогнозируют грозы, усиление ветра и как следствие - риск возникновения лесных пожаров.

В частности, высока угроза лесных пожаров в Костромской, Ивановской и Владимирской областях. Усиление ветра ожидается в Тамбовской области. А вот в Калужской погода благоприятная.

Температура воздуха в центральной России ожидается в пределах от +21 до + 24 °C. Особенно тепло будет в Липецкой области. Здесь, по данным синоптиков, воздух 13 мая прогреется до +24 °C, несмотря на высокую облачность и дождь.

В Москве при переменной облачности температура воздуха ожидается в пределах +22…+24 °C. Порывы ветра могут достигать 8 метров в секунду.