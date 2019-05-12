Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2024 году должна вырасти до 90,8 процента, а городского - до 99 процентов. Такие показатели заложены в федеральном проекте "Чистая вода" (входит в нацпроект "Экология" и рассчитан на 2019-2024 гг.).

Однако пока до этих показателей далеко. "В ходе разработки проекта выяснилось, что, по статистике, в ряде регионов качество питьевой воды удовлетворительное, а по факту люди недовольны. Имеющаяся у нас информация также говорит скорее о наличии проблем, чем о благополучном состоянии. Поэтому важно проверить все данные", - заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на заседании коллегии минприроды.

В этом году регионы проводят оценку состояния систем централизованного водоснабжения, по результатам будет сформирован список объектов, нуждающихся в ремонте в первую очередь. Впрочем, многие из них известны уже сегодня.

Налет на трубе

В начале 2019 года глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о том, что на улучшение качества питьевой воды направят более 2,5 миллиарда рублей. Запланированы строительство и реконструкция 21 объекта, которые позволят улучшить водоснабжение и водоотведение в районах. Уже заключено общее соглашение о предоставлении субсидий по проекту "Чистая вода" в 2019 году, а после устранения замечаний минстроя будут заключены соглашения по конкретным объектам. Их два - водопровод в Тымовском и очистные сооружения в Чехове. Первый обещают построить уже в сентябре - ноябре, второй начнут строить в середине августа, а завершат в 2020 году. Как ранее сообщала руководитель регионального отделения Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, за последние пять лет обеспеченность населения качественной водой выросла с 80,5 до 82,7 процента. Тем не менее очень плохое качество воды в период паводка сохраняется в Макарове, Углегорске, Александровске-Сахалинском и Холмске. Использовать для питья воду из-под крана не решаются и многие жители Южно-Сахалинска. Хотя она прозрачная и не имеет неприятного запаха, горожане предпочитают либо кипятить воду, либо используют бытовые фильтры. Популярны в Южно-Сахалинске и службы доставки воды. Причина повышенной осторожности становится очевидной, когда после многочасового отключения возобновляется подача воды. Первые десятки литров жидкости, вытекающей из-под крана, - грязного серо-коричневого цвета. Налет образуется в изношенных трубах. При постоянном потоке он незаметен, но когда знаешь, что растворено в воде, вряд ли рискнешь ее пробовать.

Главными проблемами в сфере водоснабжения остаются старые трубы, вредные примеси и плохая работа очистных сооружений

В Углегорске многие жители используют водопроводную воду только в технических целях, а для питья и готовки берут из родников. "Даже когда мою посуду водой из-под крана, чувствую запах соляры", - говорит углегорчанка Татьяна. По ее словам, жители города знают, что угледобывающее предприятие делает сбросы в реку Углегорку, на которой расположен водозабор. Зимой, когда вода мерзлая, это не ощущается, но картина меняется с таянием льда. "Вода вроде чистая, прозрачная, потому что здесь установили ультрасовременную систему очистки. Но что в ее составе, мы не знаем", - высказала она свои опасения. Тем не менее в этом году ни одной жалобы на плохое качество воды в территориальный отдел Роспотребнадзора в Углегорском и Томаринском районах не поступило, сообщил начальник этого отдела Юрий Стиплин: "Мы регулярно исследуем воду, плюс организации, которые осуществляют подачу воды населению, проводят производственный контроль, и если какие-то отклонения есть, они сразу сообщают. Но в этом году таких сообщений не было. Так что вода в Углегорске пригодна для питья". По его словам, у угольного разреза есть разрешение на сбросы в реку Углегорку. Водоочистные сооружения города, по его мнению, справляются с очисткой. Правда, сам он также предпочитает для питья использовать родниковую воду. Водопроводную портит допускаемый санитарными нормами привкус хлора.

Без фильтра не пей

Не перестают жаловаться в Роспотребнадзор на питьевую воду из-под крана и самарцы. Ведомство уже направило 130 уведомлений чиновникам на местах о фактах подачи населению питьевой воды, не соответствующей нормативам. На ненадлежащее качество воды чаще всего указывают жители окраин Самары - Красноглинского и Куйбышевского районов, а также соседних с городом-миллионником Волжского и Красноармейского районов. Подводит вода и в малых городах Новокуйбышевске и Чапаевске, а также расположенном под Тольятти Ставропольском районе. В большинстве своем жалобы обоснованны, считают санитарные врачи. Ресурсникам рекомендовали скорректировать планы мероприятий по реконструкции систем водоснабжения и инвестпрограммы.

Как пояснили "РГ" в минэнергетики и ЖКХ региона, решение вопроса тормозят муниципалитеты. На местах часто нет утвержденных схем водоснабжения, в которых были бы предусмотрены мероприятия по приведению воды в надлежащие качество. Где-то схемы на стадии согласования, где-то эту работу еще и не начинали.

Вода в новом микрорайоне "Волгарь" - повышенной жесткости (показатель 15 при норме 7), что приводит к накоплению солей в организме, а сантехнику выводит из строя гораздо быстрее. Жалуются местные и на зуд головы и выпадение волос после мытья. Однако показатели минерализации, жесткости, железа и сульфатов в такой воде повышены ровно до пограничного состояния, что позволило ресурсникам согласовать с санитарными врачами отклонение от параметров на время проведений плановых мероприятий по улучшению качества питьевой воды. "Самарские коммунальные системы" ("СКС") собираются построить водовод от насосной станции № 2, на которой забирают воду из Волги, до скважины в Куйбышевском районе. Инвестпрограмма рассчитана до 2024 года. "Вопросы, касающиеся качества водопроводной воды, появились после возникновения организаций, которые занялись производством фильтров и продажей бутилированной воды. Хочешь пить воду без микроэлементов - ставь фильтр, пей дистиллированную воду. Хочешь, чтобы вода была живая, открывай кран и пей", - уверен управляющий директор "СКС" Владимир Бирюков.

От некачественной воды страдают и жители расположенного под Хабаровском поселка Красная Речка. Здесь есть водозаборные сооружения, но они построены в середине ХХ века и не справляются с очисткой воды в межсезонье и во время повышения уровня Амура. В этот период людям привозят воду в цистернах. Решит проблему строительство водовода, которое уже началось в рамках проекта "Чистая вода". "Сдача объекта позволит обеспечить качественной водой жителей поселка, а также сэкономить 1,5 миллиона рублей нашему предприятию, которое в межсезонье обеспечивает подвоз воды к домам местных жителей. Также будет ликвидирован опасный объект - хлораторная, которая находится в районе жилой застройки", - рассказал начальник отдела МУП "Водоканал" Андрей Стаханов. Чистая вода придет в поселок в декабре 2020 года.

В Хабаровском крае наибольшие проблемы с качеством водоснабжения - в Бикинском, Вяземском и Хабаровском районах. По проекту "Чистая вода" до 2024 года региону выделят 2,1 миллиарда рублей. "В этом году занимаемся двумя объектами. Запланировано строительство станции обезжелезивания в селе Рощино Хабаровского района и станции очистки питьевой воды в селе Аван Вяземского района, - объяснил начальник управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения министерства ЖКХ края Станислав Кондаков. - На 2020 год намечена реконструкция системы водоснабжения города Бикин. Но, чтобы точно понимать причины низкого качества воды - вторичное ли это загрязнение в сетях, устаревшая технология очистки или что-то еще, - необходимы результаты исследований". Сейчас в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае" воду проверяют на наличие железа, марганца и различных бактерий.

До 2024 года власти Якутии планируют вложить в реализацию проекта "Чистая вода" 9,6 миллиарда рублей. Целевая задача - обеспечить к этому сроку качественной питьевой водой 75,8 процента населения. Сейчас же водозаборами в республике обеспечено менее 17 процентов населенных пунктов, а системами очистки воды - лишь около семи. Хуже всего дела обстоят в сельской местности: там люди на зиму заготавливают лед, из которого вытапливают воду для питья.

Да и в город Якутск до последнего времени поступала ужасная вода вперемешку с песком, илом и ржавчиной. Построенный полвека назад маломощный водозабор ни разу не модернизировался и не обеспечивал потребности города. Однако в 2018 году здесь ввели в эксплуатацию новые водозаборные сооружения. Вода теперь соответствует всем нормативам. Правда, для того чтобы проблему водоснабжения решить окончательно, необходимо заменить десятки километров обветшавших внутриквартальных сетей. На это потребуется около двух миллиардов рублей и не один год работы.

В каждом третьем поселке Омской области люди также собирают дождевую воду и топят снег. По данным Роспотребнадзора, по обеспечению населения чистой питьевой водой регион занимает 36-е место из 85. Главная причина - износ водопроводных сетей и сооружений. Денег у районов и региона на их модернизацию нет, в 2018 году потребность обновления сельских водопроводов была закрыта менее чем на один процент. Тем не менее в регионе уже провели инвентаризацию водопроводов, разработали собственную программу, рассчитанную до 2028 года. В нее вошли предложения всех 32 районов, где необходимы модернизация и новое строительство водоводов, скважин и других источников чистой питьевой воды. Цена вопроса - более 3,6 миллиарда рублей.

Осторожно, инфекция!

В Ростовской области к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения будут обеспечены 91,7 процента жителей области. Регион - участник проекта "Чистая вода" до 2024 года получит из федерального бюджета 4,7 миллиарда рублей, всего на воду пустят 9,2 миллиарда. "В 2019 году будут построены и реконструированы 17 объектов водопроводного хозяйства на сумму 1,76 миллиарда рублей", - сообщил замминистра ЖКХ региона Михаил Полухин. Уже строятся водопроводы в городах Гуково и Донецк.

Сейчас в регионе проходит инвентаризация централизованных систем водоснабжения. В муниципалитетах этим занимаются органы местного самоуправления, а Роспотребнадзор исследует питьевую воду. Почти 65 процентов проб подземных и 32 процента поверхностных вод не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в большинстве городов и сел отсутствуют поверхностные и подземные источники водоснабжения, отвечающие гигиеническим требованиям. По словам специалистов, остро стоит вопрос загрязнения воды недостаточно очищенными и не обеззараженными сточными водами из очистных сооружений канализации.

Очень напряженная ситуация в Дагестане, жители постоянно жалуются на грязную питьевую воду. В конце марта вспышка кишечной инфекции в Хасавюрте привела к госпитализации более 100 человек. Как выяснилось, все они пили некипяченую воду из-под крана. В республике такие случаи происходят с пугающей регулярностью. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, побывавшая в начале апреля в Дагестане, заявила, что в регионе должна быть разработана программа по обеспечению чистой водой, по обеззараживанию и очистке сточных вод.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили "РГ", что постановление республиканского правительства, которое должно регулировать эти вопросы, пока не принято. Руководство Дагестана рассчитывает получить из федерального бюджета почти 4,5 миллиарда рублей до 2024 года на реализацию проекта "Чистая вода". По словам главы Дагестана Владимира Васильева, в прошлом году введено в эксплуатацию девять объектов водоснабжения, в том числе три долгостроя, с общим объемом финансирования 363 миллиона рублей. "В 2019 году 1,7 миллиарда рублей из дополнительных доходов по согласованию с парламентом мы выделили на строительство еще 30 объектов водоснабжения. До конца 2019 года должны быть введены в эксплуатацию 25 из них. Они позволят обеспечить хорошей водой около 500 тысяч человек", - говорит глава региона.

Близка к катастрофической ситуация с питьевой водой в Калмыкии. Засушливая степь испытывает серьезный водный дефицит. В отдаленных селах нет даже собственного источника водоснабжения, и жителям приходится пользоваться привозной водой, которую они хранят в специально вырытых для этого подземных колодцах-резервуарах. Сейчас в республике имеется 45 источников питьевого централизованного водоснабжения. Из них 11 поверхностных и 34 подземных. Как рассказали в Роспотребнадзоре, требованиям санитарного законодательства не соответствует вода в 29 источниках (в шести поверхностных и 23 подземных). То есть жители республики пьют некачественную воду более чем из 64 процентов источников. "Показатель проб питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям, увеличился до 58,3 процента, по микробиологическим показателям - до 7,7 процента", - сообщили в ведомстве. В качестве причин называются природное загрязнение, отсутствие у источников зон санитарной охраны, неэффективная обработка воды, изношенность водоочистных сооружений, ненадлежащее содержание колодцев и незащищенность подземных водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности.

Даже в республиканской столице Элисте в гостинице лучше воду из-под крана не пить - отчетливо ощущается неприятный солоноватый привкус. Высокая минерализация присутствует и в поверхностных водоемах, и в подземных горизонтах, откуда берется питьевая вода. Местные жители говорят, что пробить скважину к источнику пригодной для питья воды в республике довольно сложно, поскольку раньше на территории Калмыкии находилось древнее море. А сейчас земля на его высохшем дне буквально пропитана солью. Об этом свидетельствуют многочисленные солончаки, соленые озера и малопригодная для земледелия почва. Между тем повышенная минерализация воды может являться одной из причин мочекаменной болезни и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому жители республики стараются употреблять бутилированную воду и невесело шутят о том, что калмыцкий соленый чай могут готовить, не добавляя соли.

На реализацию проекта "Чистая вода" федеральный центр выделит республике более 640 миллионов рублей. Средства направят на строительство водопроводов и систем очистки. В частности, в 2019 году запланирована реконструкция водовода от насосной станции до смесителя очистных сооружений города Лагань. Предполагается, что к 2024 году более 83 процентов населения будет обеспечено качественной питьевой водой.

Льем по часам

В Пензе самым узким местом на пути воды к потребителю остаются внутриквартальные трубопроводы, в среднем изношенные на 70 процентов. Водопровод Пензы - это 819 километров труб из стали, чугуна, пластмассы или железобетона. Из них 330 километров требуют срочной замены. Еще в 2012 году власти Пензы озаботились обновлением водопроводных сетей, но инвестора так и не нашли, а инвестиционную составляющую приплюсовали к тарифу. Каждый месяц жители платили по отдельной строке в квитанции около двух рублей с каждого кубометра воды, но масштабной модернизации системы водоснабжения так и не дождались. Инвестиционная программа была разработана на 2014-2023 годы, ее сметная стоимость составляла 685 миллионов рублей. Но по факту деньги не осваивались: например, в 2014 году заложили 37 миллионов рублей, а потратили всего 14, в 2015-м - 20 из 42 миллионов, в 2016-м - вместо 56 всего 26 миллионов. От таких "инвестиций" пришлось отказаться.

Еще одна проблема - питьевая вода в Пензе до сих пор очищается хлором, поэтому горожане ищут альтернативу - отфильтрованную, бутилированную или привозную родниковую воду. Но в родниках вода не чище. По результатам лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области, из 49 обследуемых родников в каждом пятом вода загрязнена.

По результатам лабораторного контроля управления Роспотребнадзора, за прошлый год в регионе среди проб воды из водопроводной сети 8,5 процента оказались неудовлетворительными по санитарно-химическим показателям и 3,4 процента - по микробиологическим. В Пензе вода не отвечает требованиям в основном по содержанию железа. За прошлый год в регионе суды наложили 176 штрафов более чем на 1,5 миллиона рублей за нарушения санитарного законодательства по питьевому водоснабжению. Но на качестве воды это никак не отразилось. В селах ситуация еще хуже. Есть населенные пункты, где воду дают по часам.

"Пензенская область вошла в проект "Чистая вода". Этот год станет основным для разработки программы. Запланированы работы по строительству объектов водоподготовки и водоочистки. Из федерального бюджета Пензенской области будут выделены средства в 2019 году - 9,92 миллиона рублей, в 2020 году - 23,23 миллиона, в 2021 году - 49,32 миллиона рублей, - говорит Михаил Панюхин, начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области. - В прошлом году на реализацию мероприятий по водоснабжению из бюджета области было направлено 100 миллионов рублей. В ней приняли участие 114 муниципалитетов, выполнен капремонт и строительство 158 объектов водоснабжения и водоотведения".

Всего на финансирование проекта "Чистая вода" в масштабах страны до 2024 года планируется направить 245 миллиардов рублей, 60 процентов финансирования предоставит федеральный бюджет, пять процентов затрат лягут на плечи регионов, оставшиеся средства должны составить внебюджетные инвестиции.

Малахитовое водохранилище

Больше половины (60 процентов) жителей Уральского федерального округа недовольны качеством питьевой воды, выяснили эксперты Института экологии НИУ ВШЭ. В черный список Роспотребнадзора на протяжении последних лет традиционно попадают до пяти городов Свердловской области, где из кранов идет "мутная" вода. Но недавно в Первоуральске из кранов закапала черная жидкость. В городской администрации, не дрогнув, пояснили: цвет вызван коммунальной аварией на магистральном водопроводе, а "в настоящий момент качество воды в распределительной сети соответствует СанПиН". Цвет вода сменила, но качество ее у жителей города давно вызывает вопросы. Да и в местном Роспотребнадзоре подтверждают: воду в этом небольшом промышленном городе можно считать только "условно доброкачественной". Из-за неэффективной системы водоподготовки и вторичного загрязнения в сетях пить из-под крана ее опасно.

По данным замглавы регионального Роспотребнадзора Ольги Диконской, доля жителей Свердловской области, обеспеченная недоброкачественной водой, составляет всего 1,74 процента. При этом безопасную воду из-под крана получают только 67,9 процента жителей, почти треть уральцев пользуется "условно доброкачественной" питьевой водой.

Вот уже не менее двух лет жители Нижнего Тагила летом находятся на грани экологической катастрофы: Черноисточинское водохранилище, один из основных источников питьевой воды, становится ядовито-зеленым и покрывается пеной. В это время водоем в народе называют "Малахитовым", но без намека на сказы Бажова. По словам специалистов Роспотребнадзора, зелень - это размножающиеся в воде водоросли, которые активно выделяют токсины. Из-за высокой концентрации аммиака, аммония и нехватки кислорода периодически происходит массовый мор рыбы. В период самого буйного цветения воды санврачи рекомендовали тагильчанам не пользоваться водопроводной водой даже в кипяченом виде. Предприятия - загрязнители водоема штрафуют, но это их от слива отходов в водоем не останавливает.

Власти региона обещают кардинально изменить ситуацию с водоснабжением Нижнего Тагила к 2021 году. К этому времени Черноисточинское водохранилище должны очистить.

В Челябинской области участие в проекте "Чистая вода" только в этом году даст возможность дополнительно направить на улучшение качества водоснабжения 92,7 миллиона рублей. На эти средства построят новый водовод, чтобы подключить к сетям Челябинска пригородный поселок Смолино, а также реконструируют системы водоснабжения Красногорского городского поселения. Документы по этим проектам уже находятся на утверждении, регион уже в 2020 году планирует получить удвоенное финансирование в размере 217 миллионов рублей, а в 2021-м - 460,8 миллиона рублей. "Дополнительные средства помогут эффективнее решить проблему водоснабжения, при этом областная программа "Чистая вода", начатая еще в 2014 году, также будет продолжена, - пояснил глава челябинского минстроя Виктор Тупикин. - Региональный бюджет ежегодно предусматривает на ее выполнение более 300 миллионов рублей".

Проблем с обеспечением чистой питьевой водой в регионе, несмотря на три тысячи озер и водохранилищ, еще очень много. Начатое еще в 2010 году при поддержке федерального центра строительство очистных сооружений в наиболее проблемных точках региона до сих пор не завершено. По последним данным, только Аш, Чебаркуль и Карабаш потребуют еще 1,2 миллиарда рублей. Регион намерен выйти с инициативой о включении в проект "Чистая вода" строительства и реконструкции очистных сооружений, финансирование которых сегодня не предусмотрено. Водоемы, из которых осуществляется водозабор, зачастую являются и приемниками сточных вод, поясняют специалисты. В итоге недостаточная степень очистки канализации приводит к дополнительному загрязнению источников водоснабжения. Типичным примером такого загрязнения можно считать стоки Карабаша в Аргазинское водохранилище - источник питьевой воды для Челябинска и его городов-спутников Копейска, Коркино и Еманжелинска. Кроме того, проект предусматривает строительство обводного канала на реке Сак-Элга в обход загрязненных территорий и создание гидроботанической площадки в устье реки с высадкой водных растений, способных поглощать загрязняющие вещества. В итоге долю населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой, планируется повысить с 94,07 до 94,2 процента, отметили в региональном минстрое.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"