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12.05.2019 22:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Корсаков танцует

На Сахалине открылась школа танцев для пожилых
Текст: Евгения Шерешевская (Сахалинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
Хореографическая студия для людей старше 60 лет открылась в городе Корсакове на Сахалине. Во время майских праздников состоялось первое выступление ее участников перед публикой.

- Мы очень переживали перед выходом на сцену. Но танец делает свое дело, - поделился впечатлениями после выступления один из танцоров, корсаковец Сергей Комароми.

Сегодня студию бесплатно посещают 60 человек, десять из них - с ограниченными возможностями здоровья.

- Наши женщины здесь становятся девочками. Они меняются буквально на глазах - хорошее настроение, красивые платья и никаких жалоб на здоровье, - отмечает самый старший ученик студии, 84-летний Юрий Яницкий.

Фото: pixabay
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По его словам, в танцах пожилых людей нет сложных движений и прыжков. А для выхода на большую сцену начинающим танцорам понадобился всего месяц тренировок. Первый опыт встречи со зрительным залом они получили на фестивале "Танцующий остров".

Занятия в студии ведут известные сахалинские хореографы Татьяна и Сергей Легковы. Именно им принадлежит идея создания хореографической студии для пожилых и маломобильных людей. Ради своих учеников они дважды в неделю приезжают в портовый город из Южно-Сахалинска.

- Я убеждена в том, что даже в 70 лет, занимаясь танцами, можно достичь успехов в этом деле и душевного равновесия, - отметила Татьяна Легкова.

Напомним, с первого апреля в регионе запущен новый социальный проект "Сахалинское долголетие". Он дает возможность людям старшего возраста бесплатно посещать учреждения культуры и спорта.

Тем временем

В столице весной прошлого года стартовал проект "Московское долголетие". За год к нему присоединились свыше 200 тысяч человек. Для всех, кому за 55, открыто более восьми тысяч бесплатных кружков, курсов и секций. Самые популярные направления: информационные технологии, английский язык и общая физическая подготовка. Также пенсионеры занимаются вокалом, танцами, рукоделием и скандинавской ходьбой, ездят на экскурсии и ходят в музеи.

Подготовил Сергей Жуков

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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