Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Почти неделю пришлось провести в океане двум мужчинам. Вместе со своим товарищем они вышли из Петропавловска-Камчатского в сторону поселка Усть-Камчатск на резиновой моторной лодке. Но в 150 километрах от города, в районе бухты Малая Медвежка, судно перевернулось. Забраться обратно удалось только двум из них. Третий человек пропал.

"Мужчины смогли дозвониться в службу спасения и сообщить о произошедшем - как выяснилось позднее, с собой у них был непромокаемый телефон", - заявили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов. Их доставили в Петропавловск-Камчатский. Медицинская помощь им не потребовалась.

Поиски третьего человека оказались безуспешными.