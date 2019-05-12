В Оренбуржье внесут коррективы в областной закон о выделении земли под строительство многодетным: за восемь лет его действия дома на полученных участках построили единицы. В качестве альтернативы неэффективной мере поддержки в регионе планируют ввести целевые выплаты на покупку жилья.

Как заверил на своей странице в соцсети врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер, соответствующие изменения в областной закон будут внесены уже в этом месяце: "Вводим новую форму поддержки многодетных семей. <...> Сегодня многодетные могут рассчитывать на земельные участки. Но получают их далеко не все. И совсем мизерное количество семей начинает строительство дома. Причин этому много - отсутствие коммуникаций, удаленность участков от привычного места жительства. У людей просто нет денег на строительство дома. А может, семье удобнее жить в квартире? Поэтому будем выдавать средства на улучшение жилищных условий многодетным семьям, которые в этом нуждаются. Деньги будут целевыми. Семья сможет их потратить, например, на погашение ипотеки, на первоначальный взнос".

Какая конкретно сумма компенсации будет прописана в новой редакции закона, пока не говорится.