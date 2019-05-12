Система школьного питания в России скоро изменится: министерство просвещения создаст единую модель организации горячих обедов и завтраков учеников. В основе будут лучшие практики, которые уже применяются в разных уголках страны. Какие конкретно? Это покажет всероссийский мониторинг, который должен завершиться осенью.

- Обеспечение качественного питания в школах - прямая задача каждого региона, это необходимое условие образовательной среды, - рассказали "РГ" в ведомстве. - Министерство планирует провести мониторинг всех регионов для выявления лучших практик. Полученные данные лягут в основу дальнейшего совершенствования систем организации горячего питания. При этом будут затронуты все уровни - региональный, муниципальный, уровень самих школ.

В последние месяцы эта тема остается одной из самых горячих: проблемы с качеством, с ценами, с доступностью школьного питания - в топах новостей. На страницах "РГ" эта тема тоже поднималась неоднократно.

Основных проблем две. Первая - регионы вправе сами устанавливать, сколько денег и каким именно категориям учащихся выделять на питание в школе. Но единой логики нет. Доходит до абсурда. В некоторых школах детей буквально делят по содержимому тарелки. Льготник? Тебе каша. Платят родители? Тебе котлета с пюре. Вторая проблема - продукты для детей закупаются по тем же принципам, что и бумага для принтера. Кто продаст дешевле - тот и работает со школой. Отсюда низкое качество и экономия на продуктах.

Единая модель организации питания школьников, которую планируется транслировать на всю страну, поможет снять многие вопросы. А пока регионы выкручиваются, как могут.

К примеру, в Красноярске разработана своя уникальная система. Любой родитель может не только попробовать детскую пищу на школьной кухне, но и с помощью своего гаджета проверить - из чего именно она приготовлена. Как? В школе составляется цикличное меню на каждый день. Данные о нем и о продуктах заносятся в базу, им присваивается уникальный QR-код. С помощью специальной программы-сканера, установленной на смартфон, код можно прочитать. И получить полную информацию о том, что в тарелке у ребенка: не только названия блюд, но и данные о том, где и когда произведены продукты, кем поставлены, по какой цене куплены, какой срок годности.

Корреспонденты "РГ" решили просканировать QR-код меню одной из красноярских школ прямо во время беседы с заместителем главы города Натальей Бобровой.

- Чищеный мытый картофель по 31 рублю за кило? - удивилась она. - Надо же, я нечищеный покупаю по 29 рублей. А вот бананы - почему они по 115 рублей? Это дороже, чем в магазине! Есть вопросы к поставщику…

База, в которую заносятся данные, надежно защищена, в нее можно войти, скачать и посмотреть информацию, но в ней невозможно что-то "поправить". Для того чтобы считать код, нужно поставить специальную программу на свой телефон. Как уверяет разработчик программы Игорь Болбат, она легко скачивается из интернета за несколько секунд. Пока в систему вовлечены четыре городских школы. Но процесс - в самом начале: в Красноярске уже действует концепция развития системы детского питания до 2022 года.

- Большинство пищеблоков в школах построено много лет назад, оборудование устарело, нуждается в замене. К 2022 году не менее 70 процентов его должно быть обновлено, - говорит Наталья Боброва. - Внедряется безналичный расчет - это позволяет эффективнее контролировать взаимоотношения с поставщиками услуг.

Необычная проверка качества школьного питания началась и в Казани. В течение мая в столовые общеобразовательных учреждений без предупреждения приходят представители городских властей и заказывают там стандартный обед. В столице Татарстана он стоит 69 рублей. По мнению мэра города Ильсура Метшина, это позволит выявить проблемы школьного общепита и за время летних каникул устранить их.

При этом в Казани уже несколько лет действует муниципальная программа "Здоровое питание детям". Был создан департамент социального питания и продовольствия. Горячие обеды по единой цене стали получать более 80 процентов школьников. Из них 18 процентов - льготники. Также было разработано мобильное приложение "Поел и доволен". С его помощью дети могут оценивать качество питания, жаловаться на нарушение санитарных норм и даже голосовать за новые блюда в меню. Оно выложено в app store и google play и прошло апробацию в нескольких казанских школах. Чаще всего ребята жаловались на остывшие блюда и очереди в столовой.

В Красноярске любой родитель может со смартфона проверить, из чего именно приготовлен школьный обед

В Москве в этом году тоже разворачивается эксперимент: родители столичных школьников могут прямо на портале госуслуг выбрать, что именно будет есть их ребенок. Не любит котлеты? Возьмем пасту карбонара или куриные наггетсы. Ненавидит кисель? Есть альтернатива: клубничный напиток и даже - внимание - апельсиновый мохито!

- Дочь вообще не ест рыбу, хлеб, сосиски, печенку. В итоге комплексный обед часто так и оставался в тарелке, а ребенок приходил домой из школы голодным. Новая услуга - "выбор из меню" - появилась у нас около месяца назад и стала настоящей палочкой-выручалочкой, - говорит мама ученицы седьмого класса школы № 1535 Ольга Герасименко. - В чем плюсы? Во-первых, обед ребенку я могу заказать удаленно, даже находясь в командировке. Во-вторых, можно комбинировать блюда как хочешь: выбрать, к примеру, только суп или салат и мясное без гарнира. Такое меню доступно на две недели вперед. Но если ребенок заболеет, заказ можно скорректировать или отменить за два дня. Оплачивается обед только с помощью карты "Москвенок" - пополнить ее баланс я могу дистанционно. И даже если дочка забыла взять с собой "карманные" деньги, я спокойна: ребенок все равно будет сыт.

Что еще важно? В системе видишь конкретную стоимость каждой "тарелки", можно моделировать обед не только под предпочтения ребенка, но и под свой кошелек. За всю неделю меню ни разу не повторяется. При этом, если ребенок "всеядный", можно и "не париться" с выбором - взять стандартный комплексный обед. Суп, салат, второе и компот обойдутся в 153 рубля.

К сервису "Выбор питания из меню" подключены уже более 250 столичных школ. Открываешь систему - она предлагает "митбол с томатным соусом" на второе: 100 граммов - 82 рубля. Что в составе? Это тоже подробно расписано: говядина, хлеб, мука, морковь, лук, томатная паста, сливочное масло, соль, сахар. Всего 199 ккал, белки - 11 г, жиры - 12 г, углеводы - 11г. И так абсолютно по каждому блюду в меню. Опция очень полезна для спортсменов или ребят с особенностями здоровья, которым нужно соблюдать диету. Школьник может обсудить дома с родителем меню, выбрать его вместе. А вот изменить сделанный выбор самостоятельно ребенок уже не сможет. С помощью портала родители также смогут поставить запрет, например, на сладости, и даже на конкретные шоколадки.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"