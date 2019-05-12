В Республике Алтай из-за опасности схода лавин приостановили поиск погибших в горах туристов из Новосибирска. Из семи попавших под лавину альпинистов спасателям удалось найти тела пятерых. Поиски еще двух членов группы возобновят через полтора месяца.

- Это решение было принято по нескольким причинам, - пояснила "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко. - Есть угроза повторного схода лавины в этом месте. Вся территория, где можно было работать трехметровыми щупами, уже обследована. Остались участки, где толщина снежного покрова не позволяет работать.

Поисковую операцию планируют возобновить в конце июня. ЧП произошло шестого мая на склоне горы Металлург (3933 метра над уровнем моря). Из девяти человек, совершавших восхождение, спаслись две туристки. В поисковой операции было задействовано два вертолета, 30 человек и семь расчетов кинологической службы из Горно-Алтайска, Абакана и Барнаула. Как сообщила "РГ" помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Алтай Мария Лученок, все погибшие опознаны. Это чемпион России по спортивному туризму Игорь Блинов, а также Валерия Одаренко, Дмитрий Шарифулин, Сергей Науменко и Иван Фоканов. В горах Алтая остались Николай Симонов и Юлия Воробьева.

Следственные органы Республики Алтай проводят проверку происшествия.