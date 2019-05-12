Приставы стали чаще наказывать бухгалтеров за помощь сотрудникам-должникам

Новая тенденция: судебные приставы начали активней наказывать бухгалтеров предприятий, где работают должники. Счетоводы попадают в штрафники из-за того, что фактически покрывают должников, не удерживая с их зарплаты все, что положено.

В Красноярске некий местный житель задолжал крупную сумму после автомобильной аварии. Исполнительный лист лежал в бухгалтерии. Через некоторое время судебным приставам пожаловалась женщина, которой не посчастливилось столкнуться на дороге с тем самым гражданином. По ее словам, каждый месяц она получала небольшие суммы, тогда как ей достоверно известно, что должник зарабатывает хорошо.

"Для установления фактических обстоятельств судебный пристав-исполнитель провела проверку бухгалтерии организации-работодателя, - рассказывают в Федеральной службе судебных приставов. - В результате было установлено и документально подтверждено, что по устной договоренности между работником организации и бухгалтером вместо 50 процентов заработной платы должника удерживается лишь 25 процентов".

Доброта бухгалтеру вышла боком. То есть - штрафом. В КоАП есть специальная статья, под которую попадают счетоводы, закрывшие глаза на исполнительный лист. Такому бухгалтеру грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей. В данном случае бухгалтер заплатила 15 тысяч.

Напомним также, что по закону долги до 100 тысяч рублей можно взыскать напрямую с должника: принести исполнительный лист к нему на работу. В бухгалтерию. И там не вправе будут отказаться и отвернуться. Иначе - штраф.

По старым правилам, когда таким образом разрешалось взыскивать долги только до 25 тысяч рублей, на рабочие места должников непосредственно взыскателями направлялось более 480 тысяч исполнительных листов. Теперь, по расчетам экспертов, число самостоятельных взысканий может составить 1,5-2 миллиона в год.