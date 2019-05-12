На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении

В Ставропольском крае перевернулся минивэн. В результате ДТП пострадали трое граждан Армении, сообщили "РГ" в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел рано утром недалеко от поселка Нины в Советском городском округе. По предварительной версии, водитель автомобиля Nissan Elgrand не справился с управлением, и машина перевернулась. Одной из причин инцидента стала зимняя резина, установленная на авто.

В аварии пострадали три жителя Армении. Все они доставлены в городскую больницу Зеленокумска. Всего же в автомобиле в момент ДТП находились 7 пассажиров.