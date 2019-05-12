Треть жителей России готовы на переезд в другой город или регион страны ради высокооплачиваемой и перспективной работы. Больше половины согласны обсуждать возможные варианты. Категорически не хотят никуда ехать лишь восемь процентов. Об этом говорится в исследовании международной рекрутинговой компании Hays (есть в распоряжении "РГ").

Большинству соискателей все равно, куда ехать за длинным рублем, лишь бы проект был интересный. Фото: Сергей Савостьянов

Как показал опрос, для многих людей, готовых поменять место жительства из-за работы, совершенно не важен регион переезда. Об этом заявил 51 процент респондентов. Для них значение имеют карьерные перспективы, зарплата (большинство рассчитывает, что на новой позиции она вырастет процентов на 30-50) и чтобы проект был интересным.

Если все-таки вести речь о географии, то наиболее предпочтительный вариант для работников, согласных на смену дислокации, - переезд в Санкт-Петербург. Этот город указали 60 процентов опрошенных. Следом идут Москва (как ни странно, столица в рейтинге городов, привлекательных для внутренней трудовой миграции, заняла лишь второе место), Краснодар, Казань, Подмосковье. Также в десятке лидеров: Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток и Самара.

Большинство готовых на переезд предпочли бы поработать на новом месте 2-3 года. В числе факторов, которые могли бы повлиять на желание остаться подольше, участники опроса называли рост зарплаты, повышение по карьерной лестнице, продление срока действия так называемого релокационного пакета - мер поддержки, оказываемых работодателем. Как правило, в него входят компенсация расходов при переезде, частичная или полная оплата жилья, помощь с его поиском. Реже пакет включает добровольное медицинское страхование для всех членов семьи работника и решение проблемы с устройством в детсад или школу.

При этом на все время работы сотрудника действие такого пакета в России распространяют лишь 29 процентов работодателей. 17 процентов вообще ничем не помогают сотрудникам при переезде.

В том, что россияне в целом положительно относятся к перспективе сменить место жительства ради работы, нет ничего удивительного, отмечает Нина Воронова, старший консультант практики "Производство" компании Hays. Специалисты понимают, что это может повысить их стоимость на рынке: новый опыт позволяет профессионально развиваться и расти по карьерной лестнице.

Но переезд, особенно на длительный срок, подразумевает необходимость обеспечить хорошие условия не только себе, но и всей семье. Это означает, что придется заниматься поиском подходящей квартиры, детского сада или школы для ребенка, решать проблему трудоустройства супруга.

Большинство готовых на переезд предпочли бы поработать на новом месте 2-3 года

"Зачастую в своей практике мы сталкиваемся с тем, что работодатели ищут сотрудников для релокации в другие регионы, однако не готовы предложить им адекватные меры поддержки. Это отрицательно влияет на готовность специалистов менять место жительства", - констатирует Воронова.

В 2010 году Всемирный банк обращал внимание на то, что низкая мобильность населения сдерживает рост экономики России. Тогда же озвучивались данные, согласно которым жители нашей страны за всю жизнь в среднем меняют место жительства всего два раза, в то время как среднестатистический американец переезжает с места на место в среднем 13 раз, а англичанин - семь раз.

С тех пор многое изменилось, считает Александр Ветерков, генеральный директор сервиса для поиска работы и сотрудников rabota.ru. "Среди 20-30-летних специалистов в России внутренняя миграция растет, и эта тенденция заметно усиливается", - говорит Ветерков.

Конечно, многое, по его словам, зависит от отрасли. Например, в ИТ-сфере уровень миграции достаточно высокий: 50-60 процентов сотрудников технологичных компаний - жители других городов и регионов.

А вот для массовых специальностей, скорее, развит вахтовый метод работы - на 2-3 месяца. "Уровень дохода по этим профессиям не позволяет обосноваться в городе работы", - поясняет Ветерков.

Мобильность населения растет, но беспокойство вызывает дисбаланс потоков, говорит директор Центра социально-политического мониторинга ­РАНХиГС Андрей Покида.

"Для регионов, притягивающих трудовую миграцию, - это большой плюс. А для тех, откуда люди уезжают на работу, - минус, - указывает Покида. - Так что говорить, что трудовая мобильность сейчас способна принести какую-то пользу экономике в масштабах страны, не приходится. Нужно ликвидировать дисбаланс, чтобы те регионы, откуда происходит отток работников, хотя бы перестали терять кадры".

51 процент людей, готовых поменять место жительства из-за работы, признались, что им не важен регион переезда

Заместитель заведующего Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Лариса Смирных видит решение проблемы в развитии экономики субъектов РФ. "В регионах сформировался спрос на низкоквалифицированную рабочую силу. Часто такие вакансии занимают приезжие, - отмечает эксперт. - Но если там будут появляться высокотехнологичные отрасли, создаваться рабочие места с достойными условиями труда, территории смогут начать привлекать высококвалифицированные кадры, которые сегодня концентрируются в нескольких крупных городах страны. Это может помочь сбалансировать систему внутренней трудовой миграции".

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/ Юлия Кривошапко

На работу в соседний регион

По данным Росстата, на заработки в другие регионы регулярно выезжают более трех миллионов россиян. Из них миллион - маятниковые мигранты, то есть на работу в соседний регион они выезжают каждый день, а вечером возвращаются домой. Между Москвой и Подмосковьем ежедневно ездят примерно 750 тысяч человек, между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью - около 200 тысяч человек. Еще два миллиона россиян совершают дальние поездки и не могут постоянно возвращаться домой. Но место жительства при этом большинство из них не меняют, поясняет директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова ­Павел Смелов.

Больше всего людей уезжают из Подмосковья, Ленинградской области и Республики Адыгея. Так, из Московской и Ленинградской областей уезжают 22,4 процента и 18 процентов от числа работающих соответственно. В Адыгее этот показатель составляет 17,1 процента, в Чувашии - 13,6, в Калмыкии - 12,8, в Марий Эл - 11,7 процента.

В Москву на заработки едут 1,6 миллиона человек или 22,9 процента от общего числа трудящихся в этом мегаполисе. Второе место по популярности занимает Тюменская область (18,6 процента), третье - Санкт-Петербург (7,3 процента). Также популярны Подмосковье, Магаданская область, Краснодарский край, республики Саха (Якутия) и Коми.

Каждый пятый уехавший на заработки в другой регион трудится в строительстве. Каждый седьмой - в сфере транспорта и хранения, каждый десятый - в торговле. Добычей полезных ископаемых занимаются 8,8 процента, трудятся в обрабатывающей промышленности 8,3 процента.

Подготовила Марина Гусенко

Как у них

В провинции легче

Американцы считаются более мобильными и склонными к переезду в поисках лучшей доли, чем большинство европейцев. Историки выделяют несколько крупных миграционных волн на разных этапах развития страны. В США нет четко выраженного экономического центра, что тоже способствует внутренней миграции. Причин для нее множество - от поисков лучшей работы или образования до желания платить меньше налогов или переехать в более благоприятный климат. Кроме того, некоторые южные регионы имеют славу "рая" среди переезжающих пенсионеров из-за теплого климата. Например, штат Флорида - один из рекордсменов по числу людей пенсионного возраста. По данным американских социологов, в США свое место жительства ежегодно меняют около 3 процентов населения (9-10 миллионов человек). Наиболее мобильными считаются бедняки с годовым доходом до 10 тысяч долларов - 4,5 процента из них ежегодно меняют адрес.

Во Франции за последние пять лет 15 процентов экономически активного населения Франции меняли место жительства. Для большинства, особенно для амбициозной молодежи с высшим образованием и неким опытом работы переезд - это возможность профессионального роста, большая зарплата и перспективой создания собственного бизнеса, что проще реализовать в провинции, чем в столице или других мегаполисах, где высокая конкуренция. 45 процентов французов в принципе готовы перебраться в другой регион страны, если будет повод, особенно это касается населения Парижа и области Иль-де-Франс.

В Бразилии население, в возрасте 20-35 лет, стремится переехать в провинциальные города. В перенаселенных мегаполисах сложилась крайне жесткая конкурентная среда, и молодые люди сталкиваются с проблемой поиска работы и качественной профессиональной самореализации. К тому же в крупных городах выше расходы на проживание, плохая экология, проблемы с инфраструктурой и транспортом, а также крайне высокий уровень преступности. Тогда как небольшие города Бразилии показывают стабильный экономический рост, нуждаются в квалифицированных кадрах и предлагают более спокойную, но динамичную и стабильную с профессиональной точки зрения жизнь.

Подготовили Вячеслав Прокофьев (Париж), Игорь Дунаевский, Алексей Чуриков

Кошелек

Зарплата с плюсом

Аналитики проанализировали последние зарплатные тренды в крупных городах и выяснили, что останется у работника после уплаты аренды квартиры и расходов на питание и транспорт. Первое место в зарплатном рейтинге с учетом расходов занял Воронеж. Однушку там можно снять в среднем за 10,6 тысячи рублей, а заработать - в среднем 33,2 тысячи рублей. У мигранта на руках останется после платы за жилье, вычета расходов на питание и транспорт, 14 тысяч. В лидерах рейтинга также Красноярск, Омск, Пермь, Волгоград и Челябинск, где приезжие в среднем могут отложить от заработанного более 13 тыс. рублей. На последних местах в рейтинге - Санкт-Петербург и Москва. В Cеверной столице однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 23,2 тысячи рублей при средней зарплате в 38,8 тысячи. В Москве аренда обойдется в 37,7 тысячи, а средний заработок - 47,2 тысячи. Если же отнять еще и прожиточный минимум, который в Санкт-Петербурге равен 11 055 рублей, а в Москве -16 087 в расчете на душу населения, то доход в Москве вместе с арендой отдельной квартиры может запросто уйти в минус. Именно поэтому многие трудовые мигранты выбирают более экономные варианты жилья - общежитие, аренду комнаты или совместную аренду квартиры", - говорит Владимир Цыглаков, руководитель российского направления Международного сервиса поиска и аналитики вакансий Adzunа.

По данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, в банке вакансий имеется более 116 тысяч предложений. Требуются менеджеры, водители, бухгалтеры, администраторы, специалисты по монтажу и наладке систем автоматизации, маркетингу, IT-технологиям… Да и устроиться стало гораздо легче, достаточно обратиться в МФЦ.

"Москва остается наиболее привлекательной для переезда жителей из других регионов России. Среди тех соискателей, которые готовы переезжать, больше всего стремятся в столицу жители Нижнего Новгорода (44%), Воронежа и Волгограда (по 43%). В Москве прежде всего есть перспективы у руководителей различных подразделений, а также у работников сферы ИТ", - отмечает Мария Игнатова, руководитель Службы исследований HeadHunter.

Большинство же москвичей, по ее словам, в свою очередь, не готовы к переезду. Покинуть родной город и отправиться на поиски работы соглашаются 24% всех соискателей. Причем большая часть (11%) желают переехать в Санкт-Петербург.

Подготовила Ангелина Зеленькова