Как показал опрос, для многих людей, готовых поменять место жительства из-за работы, совершенно не важен регион переезда. Об этом заявил 51 процент респондентов. Для них значение имеют карьерные перспективы, зарплата (большинство рассчитывает, что на новой позиции она вырастет процентов на 30-50) и чтобы проект был интересным.
Если все-таки вести речь о географии, то наиболее предпочтительный вариант для работников, согласных на смену дислокации, - переезд в Санкт-Петербург. Этот город указали 60 процентов опрошенных. Следом идут Москва (как ни странно, столица в рейтинге городов, привлекательных для внутренней трудовой миграции, заняла лишь второе место), Краснодар, Казань, Подмосковье. Также в десятке лидеров: Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток и Самара.
Большинство готовых на переезд предпочли бы поработать на новом месте 2-3 года. В числе факторов, которые могли бы повлиять на желание остаться подольше, участники опроса называли рост зарплаты, повышение по карьерной лестнице, продление срока действия так называемого релокационного пакета - мер поддержки, оказываемых работодателем. Как правило, в него входят компенсация расходов при переезде, частичная или полная оплата жилья, помощь с его поиском. Реже пакет включает добровольное медицинское страхование для всех членов семьи работника и решение проблемы с устройством в детсад или школу.
При этом на все время работы сотрудника действие такого пакета в России распространяют лишь 29 процентов работодателей. 17 процентов вообще ничем не помогают сотрудникам при переезде.
В том, что россияне в целом положительно относятся к перспективе сменить место жительства ради работы, нет ничего удивительного, отмечает Нина Воронова, старший консультант практики "Производство" компании Hays. Специалисты понимают, что это может повысить их стоимость на рынке: новый опыт позволяет профессионально развиваться и расти по карьерной лестнице.
Но переезд, особенно на длительный срок, подразумевает необходимость обеспечить хорошие условия не только себе, но и всей семье. Это означает, что придется заниматься поиском подходящей квартиры, детского сада или школы для ребенка, решать проблему трудоустройства супруга.
"Зачастую в своей практике мы сталкиваемся с тем, что работодатели ищут сотрудников для релокации в другие регионы, однако не готовы предложить им адекватные меры поддержки. Это отрицательно влияет на готовность специалистов менять место жительства", - констатирует Воронова.
В 2010 году Всемирный банк обращал внимание на то, что низкая мобильность населения сдерживает рост экономики России. Тогда же озвучивались данные, согласно которым жители нашей страны за всю жизнь в среднем меняют место жительства всего два раза, в то время как среднестатистический американец переезжает с места на место в среднем 13 раз, а англичанин - семь раз.
С тех пор многое изменилось, считает Александр Ветерков, генеральный директор сервиса для поиска работы и сотрудников rabota.ru. "Среди 20-30-летних специалистов в России внутренняя миграция растет, и эта тенденция заметно усиливается", - говорит Ветерков.
Конечно, многое, по его словам, зависит от отрасли. Например, в ИТ-сфере уровень миграции достаточно высокий: 50-60 процентов сотрудников технологичных компаний - жители других городов и регионов.
А вот для массовых специальностей, скорее, развит вахтовый метод работы - на 2-3 месяца. "Уровень дохода по этим профессиям не позволяет обосноваться в городе работы", - поясняет Ветерков.
Мобильность населения растет, но беспокойство вызывает дисбаланс потоков, говорит директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида.
"Для регионов, притягивающих трудовую миграцию, - это большой плюс. А для тех, откуда люди уезжают на работу, - минус, - указывает Покида. - Так что говорить, что трудовая мобильность сейчас способна принести какую-то пользу экономике в масштабах страны, не приходится. Нужно ликвидировать дисбаланс, чтобы те регионы, откуда происходит отток работников, хотя бы перестали терять кадры".
Заместитель заведующего Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Лариса Смирных видит решение проблемы в развитии экономики субъектов РФ. "В регионах сформировался спрос на низкоквалифицированную рабочую силу. Часто такие вакансии занимают приезжие, - отмечает эксперт. - Но если там будут появляться высокотехнологичные отрасли, создаваться рабочие места с достойными условиями труда, территории смогут начать привлекать высококвалифицированные кадры, которые сегодня концентрируются в нескольких крупных городах страны. Это может помочь сбалансировать систему внутренней трудовой миграции".
На работу в соседний регион
По данным Росстата, на заработки в другие регионы регулярно выезжают более трех миллионов россиян. Из них миллион - маятниковые мигранты, то есть на работу в соседний регион они выезжают каждый день, а вечером возвращаются домой. Между Москвой и Подмосковьем ежедневно ездят примерно 750 тысяч человек, между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью - около 200 тысяч человек. Еще два миллиона россиян совершают дальние поездки и не могут постоянно возвращаться домой. Но место жительства при этом большинство из них не меняют, поясняет директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Смелов.
Больше всего людей уезжают из Подмосковья, Ленинградской области и Республики Адыгея. Так, из Московской и Ленинградской областей уезжают 22,4 процента и 18 процентов от числа работающих соответственно. В Адыгее этот показатель составляет 17,1 процента, в Чувашии - 13,6, в Калмыкии - 12,8, в Марий Эл - 11,7 процента.
В Москву на заработки едут 1,6 миллиона человек или 22,9 процента от общего числа трудящихся в этом мегаполисе. Второе место по популярности занимает Тюменская область (18,6 процента), третье - Санкт-Петербург (7,3 процента). Также популярны Подмосковье, Магаданская область, Краснодарский край, республики Саха (Якутия) и Коми.
Каждый пятый уехавший на заработки в другой регион трудится в строительстве. Каждый седьмой - в сфере транспорта и хранения, каждый десятый - в торговле. Добычей полезных ископаемых занимаются 8,8 процента, трудятся в обрабатывающей промышленности 8,3 процента.
Подготовила Марина Гусенко
В провинции легче
Американцы считаются более мобильными и склонными к переезду в поисках лучшей доли, чем большинство европейцев. Историки выделяют несколько крупных миграционных волн на разных этапах развития страны. В США нет четко выраженного экономического центра, что тоже способствует внутренней миграции. Причин для нее множество - от поисков лучшей работы или образования до желания платить меньше налогов или переехать в более благоприятный климат. Кроме того, некоторые южные регионы имеют славу "рая" среди переезжающих пенсионеров из-за теплого климата. Например, штат Флорида - один из рекордсменов по числу людей пенсионного возраста. По данным американских социологов, в США свое место жительства ежегодно меняют около 3 процентов населения (9-10 миллионов человек). Наиболее мобильными считаются бедняки с годовым доходом до 10 тысяч долларов - 4,5 процента из них ежегодно меняют адрес.
Во Франции за последние пять лет 15 процентов экономически активного населения Франции меняли место жительства. Для большинства, особенно для амбициозной молодежи с высшим образованием и неким опытом работы переезд - это возможность профессионального роста, большая зарплата и перспективой создания собственного бизнеса, что проще реализовать в провинции, чем в столице или других мегаполисах, где высокая конкуренция. 45 процентов французов в принципе готовы перебраться в другой регион страны, если будет повод, особенно это касается населения Парижа и области Иль-де-Франс.
В Бразилии население, в возрасте 20-35 лет, стремится переехать в провинциальные города. В перенаселенных мегаполисах сложилась крайне жесткая конкурентная среда, и молодые люди сталкиваются с проблемой поиска работы и качественной профессиональной самореализации. К тому же в крупных городах выше расходы на проживание, плохая экология, проблемы с инфраструктурой и транспортом, а также крайне высокий уровень преступности. Тогда как небольшие города Бразилии показывают стабильный экономический рост, нуждаются в квалифицированных кадрах и предлагают более спокойную, но динамичную и стабильную с профессиональной точки зрения жизнь.
Подготовили Вячеслав Прокофьев (Париж), Игорь Дунаевский, Алексей Чуриков
Зарплата с плюсом
Аналитики проанализировали последние зарплатные тренды в крупных городах и выяснили, что останется у работника после уплаты аренды квартиры и расходов на питание и транспорт. Первое место в зарплатном рейтинге с учетом расходов занял Воронеж. Однушку там можно снять в среднем за 10,6 тысячи рублей, а заработать - в среднем 33,2 тысячи рублей. У мигранта на руках останется после платы за жилье, вычета расходов на питание и транспорт, 14 тысяч. В лидерах рейтинга также Красноярск, Омск, Пермь, Волгоград и Челябинск, где приезжие в среднем могут отложить от заработанного более 13 тыс. рублей. На последних местах в рейтинге - Санкт-Петербург и Москва. В Cеверной столице однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 23,2 тысячи рублей при средней зарплате в 38,8 тысячи. В Москве аренда обойдется в 37,7 тысячи, а средний заработок - 47,2 тысячи. Если же отнять еще и прожиточный минимум, который в Санкт-Петербурге равен 11 055 рублей, а в Москве -16 087 в расчете на душу населения, то доход в Москве вместе с арендой отдельной квартиры может запросто уйти в минус. Именно поэтому многие трудовые мигранты выбирают более экономные варианты жилья - общежитие, аренду комнаты или совместную аренду квартиры", - говорит Владимир Цыглаков, руководитель российского направления Международного сервиса поиска и аналитики вакансий Adzunа.
По данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, в банке вакансий имеется более 116 тысяч предложений. Требуются менеджеры, водители, бухгалтеры, администраторы, специалисты по монтажу и наладке систем автоматизации, маркетингу, IT-технологиям… Да и устроиться стало гораздо легче, достаточно обратиться в МФЦ.
"Москва остается наиболее привлекательной для переезда жителей из других регионов России. Среди тех соискателей, которые готовы переезжать, больше всего стремятся в столицу жители Нижнего Новгорода (44%), Воронежа и Волгограда (по 43%). В Москве прежде всего есть перспективы у руководителей различных подразделений, а также у работников сферы ИТ", - отмечает Мария Игнатова, руководитель Службы исследований HeadHunter.
Большинство же москвичей, по ее словам, в свою очередь, не готовы к переезду. Покинуть родной город и отправиться на поиски работы соглашаются 24% всех соискателей. Причем большая часть (11%) желают переехать в Санкт-Петербург.
Подготовила Ангелина Зеленькова