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12.05.2019 20:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ехать! С мамой!

Северная столица стала лучшим туристическим городом
Текст: Марина Волкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
В мае Петербург дважды победил в новом рейтинге мест для путешествий. Северную столицу признали лидером списка городов с самыми зрелищными парадами и салютами в честь Дня Победы, а еще лучшим для путешествий с мамой.
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

- В первую десятку городов с лучшими парадами и салютами в праздник 9 Мая у туристов входят Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Тула, Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск, - сообщили в аналитическом агентстве "ТурСтат". - Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности праздничных мероприятий.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
В Петербурге будут развивать общественные пространства

Кстати, в этом году в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в небо Петербурга запустили более 1,5 тысячи фейерверков из 12 артиллерийских орудий Д-44 и 12 салютных установок 2А-85. Пиротехнические изделия носят романтические названия - "Ассоль", "Вега", "Татьянин день", "Браслет".

Мало кто знает, но во второе воскресенье мая отмечается Международный день матери, в этом году он пришелся на 12 мая. В России, кстати, День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Но путешествовать в мае гораздо приятнее, решили аналитики в сфере туризма и провели интернет-опрос на тему, в какой город путешественники хотели бы отправиться с мамой. В тройку лучших российских городов вошли Санкт-Петербург, Пятигорск и Сочи, а за границу большинство опрошенных мечтают поехать в Париж, Прагу и Вену.

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