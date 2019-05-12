В мае Петербург дважды победил в новом рейтинге мест для путешествий. Северную столицу признали лидером списка городов с самыми зрелищными парадами и салютами в честь Дня Победы, а еще лучшим для путешествий с мамой.

- В первую десятку городов с лучшими парадами и салютами в праздник 9 Мая у туристов входят Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Тула, Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск, - сообщили в аналитическом агентстве "ТурСтат". - Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности праздничных мероприятий.

Кстати, в этом году в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в небо Петербурга запустили более 1,5 тысячи фейерверков из 12 артиллерийских орудий Д-44 и 12 салютных установок 2А-85. Пиротехнические изделия носят романтические названия - "Ассоль", "Вега", "Татьянин день", "Браслет".

Мало кто знает, но во второе воскресенье мая отмечается Международный день матери, в этом году он пришелся на 12 мая. В России, кстати, День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Но путешествовать в мае гораздо приятнее, решили аналитики в сфере туризма и провели интернет-опрос на тему, в какой город путешественники хотели бы отправиться с мамой. В тройку лучших российских городов вошли Санкт-Петербург, Пятигорск и Сочи, а за границу большинство опрошенных мечтают поехать в Париж, Прагу и Вену.