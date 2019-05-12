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12.05.2019 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти фура насмерть сбила стоявшую на трассе участницу ДТП

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область )

Во Всеволожском районе Ленинградской области следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства гибели 50-летней женщины на трассе "Кола". Женщину насмерть сбил грузовик.

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ранее на 23-м километре автодороги "Кола" произошло ДТП.

Участники находились на трассе и оформляли документы.

Одна из пассажирок вышла на проезжую часть, где ее сбил грузовик МАЗ, следовавший в сторону Санкт-Петербурга. Женщина скончалась на месте происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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