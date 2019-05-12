В Ленобласти фура насмерть сбила стоявшую на трассе участницу ДТП

Во Всеволожском районе Ленинградской области следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства гибели 50-летней женщины на трассе "Кола". Женщину насмерть сбил грузовик.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ранее на 23-м километре автодороги "Кола" произошло ДТП.

Участники находились на трассе и оформляли документы.

Одна из пассажирок вышла на проезжую часть, где ее сбил грузовик МАЗ, следовавший в сторону Санкт-Петербурга. Женщина скончалась на месте происшествия.