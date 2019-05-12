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12.05.2019 21:16
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Станцевали под водой

Россиянки показали "Кадриль" на Кубке Европы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
В Санкт-Петербурге завершился Кубок Европы по синхронному плаванию, который получил статус квалификационного турнира к Олимпийским играм-2020 в Токио. Российская сборная, приехавшая на соревнования сильнейшим составом, получила две лицензии - в групповых упражнениях и в дуэте.
На Кубке Европы в Санкт-Петербурге российские синхронистки показали, что начинают новый сезон в отличной форме. Фото: РИА Новости На Кубке Европы в Санкт-Петербурге российские синхронистки показали, что начинают новый сезон в отличной форме. Фото: РИА Новости
На Кубке Европы в Санкт-Петербурге российские синхронистки показали, что начинают новый сезон в отличной форме. Фото: РИА Новости

В соревнованиях групп две программы представили Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Влада Чигирева, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Варвара Субботина, Михаела Каланча и Майя Дорошко. Подопечные Татьяны Покровской предсказуемо получили самые высокие баллы, опередив сборные Испании и Греции. Но для идеального чемпионского выступления, к которому всегда стремятся россиянки, еще нужно поработать.

В Санкт-Петербурге наши девушки представили уже известных по прошлому сезону "Шаманов" и новую "Кадриль". Однако в этом году на публике их показывали всего однажды - в апреле на этапе Мировой серии в Казани. К тому же в составе произошли изменения. Например, в бассейн после двухлетнего перерыва вернулась двукратная олимпийская чемпионка Лондона и Рио Алла Шишкина. Кроме того, в группе снова стоит Варвара Субботина, которая в 2018-м выступала в дуэте со Светланой Колесниченко и завоевала два "золота" на чемпионате Европы в Глазго.

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Что касается Колесниченко, то у нее произошло воссоединение с бывшей партнершей Светланой Ромашиной. Пятикратная олимпийская чемпионка, в ноябре 2017 года ставшая мамой, хочет побороться за еще одно "золото" Игр. Техническая программа - "Фантастик Токио" - сделана уже с прицелом на японскую публику.

Перед Играми-2016 Колесниченко была запасной у другого звездного дуэта Ромашина - Ищенко. Однако сейчас, как рассказала тренер Татьяна Данченко, двум Светам придется рассчитывать только на себя.

- Запасной у нас, к сожалению, нет, и вряд ли она появится. Так что будем надеяться на бога, - отметила Данченко в разговоре с журналистами. - Хотя запасная всегда нужна - и для мотивации основных спортсменок, и для подстраховки на случай проблем со здоровьем. Ведь такие сложные программы, какие мы готовим для Олимпиады, нельзя выучить даже за несколько месяцев.

Но перед Олимпиадой-2020 синхронисткам предстоит выдержать еще одно серьезное испытание - на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в южнокорейском Кванджу. Заключительный этап подготовки к турниру дуэт проведет в Иркутске, куда Ромашина и Колесниченко прилетят за две недели до старта ЧМ.

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