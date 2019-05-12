Ветеранам и блокадникам вручили "Единые карты петербуржца"

Жители Северной столицы начали получать "Единые карты петербуржца". Первыми обладателями новой смарт-карты, совмещающей функции платежного средства, проездного билета, полиса ОМС и даже частично - удостоверения личности, стали ветераны Великой Отечественной войны и обладатели статуса "Житель блокадного Ленинграда". Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил им такой подарок от города в канун Дня Победы.

Встреча с ветеранами состоялась за кулисами БКЗ "Октябрьский", где в тот же день прошло театрализованное представление "Мы живым завещали - допеть, долюбить", посвященное 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ветераны, кажется, немного волновались и перед встречей с главой города, и перед перспективой начать осваивать новые технологии.

- Новое, передовое всегда сначала трудно приживается, а потом и не вспомнить, как мы без этого жили, - делится генерал-майор авиации Василий Тихонович Волобуев, председатель совета ветеранов Санкт-Петербурга. - Так и с этой картой будет. Пожилые люди часто то одну бумажку забудут, то другую. А тут ничего помнить не надо, только положить карточку в карман.

Войны Василий Тихонович не помнит - он родился в 1942 году, но полтора года провел в оккупации на Орловщине. По рассказам матери, немцы часто выгоняли ее с маленьким ребенком на мороз: "Крикуном был, так чтобы не мешал". Вместе с другими участниками встречи Волобуев поддержал предложение Александра Беглова распространить региональные льготы для блокадников на всех родившихся в осажденном городе в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Сейчас статус "Житель блокадного Ленинграда" имеют только те, кто провел в блокаде не менее четырех месяцев. Однако участники встречи отмечали, что и не рожденные еще дети терпели лишения - их матери голодали и работали наравне со всеми. "Если город потянет, то надо им помогать", - решили ветераны.

- В свое время каждый из вас делил свой хлеб с теми, кому это было необходимо. Вы же не думали, потянете или нет, - возразил Александр Беглов. - Считаю, что нам нужно брать с вас пример.

Весь перечень льгот, в том числе и федеральных, будет доступен в разделе смарт-карты

В настоящее время в Санкт-Петербурге блокадники имеют право на освобождение от уплаты транспортного налога, бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы на оплату коммунальных услуг и некоторые выплаты. И в скором времени весь перечень льгот - не только региональных, но и федеральных будет доступен в разделе "Мои льготы" "Единой карты петербуржца". Поручение разработать социальное приложение для ЕКП врио губернатора дал в апреле.

- Мы делаем все, чтобы жители нашего города, особенно старшее поколение, чувствовали заботу города, - подчеркнул он. - Наша задача - сделать так, чтобы не вы ходили за льготами, а льготы ходили за вами.