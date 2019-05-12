До двух увеличилось число жертв взрыва бытового газа в Ростовской области

Жертвами взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в Каменском районе Ростовской области стали два человека. Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине и двух пострадавших.

По уточненным данным, девочка 2010 года рождения скончалась в машине скорой помощи, пишет "Интерфакс", ссылаясь на Главное управление МЧС России по региону.

Напомним, в ночь на воскресенье хлопок бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области. Из-за взрыва обрушилась кровля над двумя квартирами, в которых зарегистрированы девять человек.

По данным РИА Новости, комплекс "Стрела-П" сейчас обследует пострадавший жилой дом. Он предназначен для определения прочности и устойчивости строительных конструкций. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.