Донские власти определили суммы выплат пострадавшим от взрыва газа

Власти Ростовской области приняли решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа и частичного обрушения кровли 16-квартирного жилого дома в поселке Чистоозерный Каменского района. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью будет направлено от 200 до 400 тысяч рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тысяч рублей, по столько же будет выделено из районного бюджета.

- Владельцы утраченного имущества получат также компенсации в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Все решения приняты, минфину и департаменту по ЧС поручено подготовить соответствующие документы и выплаты, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение кровли двухэтажного 16-квартирного дом на улице Ленина, 35. В результате ЧП погибло два человека (в том числе ребенок), еще двое госпитализированы. Всего эвакуировано 16 человек. С пострадавшими работают психологи.