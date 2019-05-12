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12.05.2019 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Донские власти определили суммы выплат пострадавшим от взрыва газа

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Власти Ростовской области приняли решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа и частичного обрушения кровли 16-квартирного жилого дома в поселке Чистоозерный Каменского района. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

Фото: Ростов Главный Новости Ростова-на-Дону/ youtube.com
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью будет направлено от 200 до 400 тысяч рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тысяч рублей, по столько же будет выделено из районного бюджета.

- Владельцы утраченного имущества получат также компенсации в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Все решения приняты, минфину и департаменту по ЧС поручено подготовить соответствующие документы и выплаты, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение кровли двухэтажного 16-квартирного дом на улице Ленина, 35. В результате ЧП погибло два человека (в том числе ребенок), еще двое госпитализированы. Всего эвакуировано 16 человек. С пострадавшими работают психологи.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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