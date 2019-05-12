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12.05.2019 22:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Снесло волной

На Дону взрыв газа разрушил половину многоквартирного дома
Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
От звука взрыва, звона стекла и воя сирен пожарных автомобилей и машин "скорой помощи" проснулись в ночь на воскресенье жители поселка Чистоозерный в городе Каменск-Шахтинский. В двухэтажном доме на улице Ленина, 35, произошел взрыв бытового газа.

- Сообщение о ЧП мы получили в 00.30. На место трагедии были сразу направлены все подразделения служб экстренного реагирования. Постепенно была сформирована спасательная группировка из 27 единиц техники и 106 человек личного состава. Положение осложнялось тем, что полуразрушенный дом находился в аварийном состоянии и мог обрушиться в любую минуту, - рассказал замначальника ГУ МЧС по Ростовской области Ярослав Гладченко.

Взрывная волна была настолько мощной, что повредила семь из 16 квартир в доме, а также сорвала часть крыши. Более того, от взрыва пострадали и расположенные по соседству дома. Несмотря на расстояние в 25 метров, там выбило стекла и повредило ставни.

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Кстати, именно соседи отреагировали одними из первых - не только вызвали пожарных, но и бросились на помощь в полуразрушенный дом. По словам одного из них - Алексея Постникова, они услышали под завалами на втором этаже стон. Там под бетонной плитой лежал ребенок. Мужчины своими силами подняли плиту, как раз к приезду спасателей, которые сами извлекли девятилетнюю девочку из-под завалов. Увы, спасти ребенка не удалось. Девочка скончалась по пути в больницу. Под бетонными конструкциями погиб также и 29-летний мужчина. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы.

Поскольку дом мог разрушиться в любой момент, спасатели эвакуировали в местную больницу 13 человек, а в поселке объявили режим ЧС. Через несколько часов завалы были разобраны, аварийные перекрытия усилены, и криминалисты совместно с пожарными экспертами приступили к работе на месте происшествия. Пострадавший дом специалисты обследуют с помощью комплекса "Струна", после чего будет решено, подлежит ли строение восстановлению.

Взрывная волна была настолько мощной, что повредила семь из 16 квартир в доме, а также сорвала часть крыши. Пострадали и соседние дома

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи проверяют коммунальные и ресурсоснабжающие организации. Ход расследования контролируется прокурором Ростовской области.

Кроме того, правительство Ростовской области приняло решение о выплате компенсаций пострадавшим.

- Семьи погибших получат по миллиону рублей. Пострадавшие, получившие вред здоровью, - от 200 до 400 тысяч рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тысяч рублей, по столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества получат также компенсации в размере от 50 до 100 тысяч рублей, - сообщил "РГ" глава региона Василий Голубев.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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